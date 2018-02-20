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Зюганова спросили про дома семьи Грудинина в Латвии
20 февраля 2018, 21:24 • 131 • В России
Во вторник всплыли новые подробности об имуществе семьи кандидата в президенты Павла Грудинина. Журналисты выяснили, что якобы один из сыновей бизнесмена и его невестка владеют двумя особняками и несколькими земельными участками в Латвии. Про зарубежную недвижимость в Прибалтике спросили на пресс-конференции у лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
- Это очередная провокация, - отмахнулся он поначалу от вопроса.
Но репортер не успокоился и переспросил лидера коммунистов еще раз: имеют ли члены семьи кандидата в президенты от КПРФ дома и вид на жительство в Латвии, которая входит в НАТО?
- Посмотрим, проверим, - наконец пообещал Зюганов.
Это не первые дома, благополучно «забытые» Грудининым за рубежом. Раньше журналисты раскопали, что семья бизнесмена владеет домом в Испании. Правда, Грудинин признался, что лично не имеет к нему отношения: мол, покупали этот коттедж дети. Точнее, еще один сын кандидата.
- У каждого кандидата в президенты есть дети, у каждого есть какая-то собственность. Вы думаете, что я буду командовать своим детям, что делать, на ком жениться? Они взрослые люди, они занимаются бизнесом, у них хорошие доходы, но я к этому никакого отношения не имею, - признался он.
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