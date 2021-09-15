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Зюганова призвали остановить «торговлю мандатами» в Удмуртии

15 сентября 2021, 19:55  •  62 • Политика
Лидера КПРФ Геннадия Зюганова попросили разобраться с торговлей мандатами в отделении партии в Удмуртии. С соответствующим обращением к политику 14 сентября обратился в Facebook экс-глава фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексей Конорюков.
«Уважаемый Геннадий Андреевич, в очередной раз прошу вас прекратить эту вакханалию и навести порядок в удмуртском региональном отделении КПРФ. На сегодняшний день в удмуртском республиканском отделении КПРФ наблюдается раскол, люди уходят из партии», — говорится в видеообращении Конорюкова.
В социальной сети он также отметил, что его видеообращение к Зюганову пока осталось без ответа. Кроме того, он указал, что 21 августа был исключен из партии с нарушением всех уставных норм и по выдуманным причинам.
«Очень надеюсь, что ЦК КПРФ наконец разберется с произволом и вакханалией, которая творится в удмуртском республиканском отделении КПРФ», — добавил Конорюков.
Днем ранее в Сети была опубликована переписка депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко с одним из сторонников блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Как следует из переписки, Бондаренко предлагал Волкову 1 млн рублей за то, чтобы его кандидатуру продвигали в «Умном голосовании». Подлинность переписки не была подтверждена.
В тот же день Центральная избирательная комиссия России ответила на запрос «Известий», касавшийся информации о наличии у кандидатов от КПРФ Леонида Калашникова, Вадима Кумина, Сергея Левченко и Александра Тарнаева зарубежных активов.
В ЦИК сослались на ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации». В нем говорится, что каждый кандидат в депутаты перед регистрацией на выборы должен закрыть счета и вклады за рубежом, прекратить хранение наличных и ценностей в иностранных банках за границей и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Об этом в ЦИК каждый кандидат должен подать письменное уведомление.
Как подчеркнули в комиссии, информация о невыполнении вышеуказанными представителями компартии требований законодательства не поступала.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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