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Зюганов заговорил об отмене пенсионной реформы в России: "Власть задумалась. Закон внесён"

25 октября 2021, 13:00  •  125 • Политика
По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, президент России Владимир Путин задумался об отмене пенсионной реформы. Он судит об этом, исходя из беседы с главой государства.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президент России Владимир Путин, вероятнее всего, отменит пенсионную реформу. Об этом сообщает URA.RU.
Уже внесён законопроект об отмене пенсионной реформы. Зюганов выразил уверенность, что в этот раз предложение пройдёт.
Такие выводы лидер КПРФ сделал после часовой беседы с Путиным: "Власть всерьёз задумалась над этой проблемой". Он также отметил, что население умирает "ударными темпами" - за два последних года скончался миллион русских.
Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил отменить непопулярную пенсионную реформу, его инициативу поддержал Геннадий Зюганов.

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