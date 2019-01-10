Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Деньги наши, все легально": Один из лидеров "желтых жилетов"...
"Корпорация Россия". Новогодний выпуск (Crimsonalter)
Россия подсаживается на сладкую иглу" (Анна Сочина)
Владимир Долгих: Анатолий Иванович Лукьянов был достойным коммунистом. Потом они...
Главная / Политика

Зюганов сообщил о месте похорон Анатолия Лукьянова

10 января 2019, 06:09  •  90 • Политика
По словам лидера КПРФ, похороны последнего председателя Верховного Совета СССР, скончавшегося 9 январе на 89-м году жизни, пройдут на Троекуровском кладбище 11 января.
По словам председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова, Анатолий Лукьянов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
"Человек прожил удивительную жизнь. 88 лет. Давайте поклонимся, поблагодарим...Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями", - сказал лидер КПРФ.
Также Геннадий Зюганов выразил свои соболезнования семьи и близким советского партийного и государственного деятеля. По его словам, Лукьянов был фигурой яркой. Он проявил себя не только как крупнейший политический деятель, но и был талантливым ученым, человеком, прошедшим "огромную жизненную школу".
Между тем родственники Анатолия Лукьянова просят похоронить его на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. "И это было бы правильно",- отметил он в своем микроблоге в Twitter.
Выразил соболезнование семье А.И.Лукьянова. Родные просят похоронить его на Новодевичьем. Это было бы правильно. Анатолий Иванович - последний спикер советского парламента, внёсший беспрецедентный вклад в разработку нового законодательства для новой по сути страны.
— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 9 января 2019 г.
Напомним, 9 января в возрасте 88 лет скончался последний в истории председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. О его смерти сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Twitter.
Островский отметил, что для него это очень печальная новость. Он лично был знаком с Лукьяновым. Более того, последний глава Верховного Совета СССР оказал губернатору высокую честь, став его доверенным лицом на всенародных выборах главы Смоленской области.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

90
Источник
Похожие новости
10 января 2019, 06:09
Зюганов сообщил о месте похорон Анатолия Лукьянова
09 января 2019, 23:39
Суверенитет России над Курилами безусловен: МИД обвинил Японию в искажении сути переговоров
09 января 2019, 13:54
Подозрительные туристы: Кто из граждан США готовит госпереворот в Мадагаскаре - спецрасследование
Загрузка...
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу
09 января 2019, 20:24
"Пусть о своем Трампе говорят и к нам не лезут": Эксперт посоветовал экс-главе ЦРУ не нести "собачий бред"
09 января 2019, 17:09
Турция заявила, что хочет следить с Москвой и Ираном за выводом войск США из Сирии
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
10 января 2019, 02:39
«В новую гонку вооружений Россию втягивать бесполезно»: о чём говорят испытания «гипе...
10 января 2019, 02:54
Военные эксперты обеспокоены, смогут ли сбить российские ПВО американскую ракету Trid...
10 января 2019, 02:54
Американские аналитики нашли объяснение "молчанию" России об С-500 "Пр...
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев...
10 января 2019, 02:54
Дедолларизация полным ходом: ЦБ вложился в евро, юани и иены
Новости партнеров
Загрузка...
 
Новости партнеров
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2019, 20:09
Украденные камни с Красной площади, вербовка курсантов и подарки военным: История шпиона Пола Уилана
06 января 2019, 00:54
«Своевременный и адекватный ответ»: как Россия укрепляет свою противовоздушную оборону
05 января 2019, 21:54
Изгнанный из России Мацейчук похвастал подготовкой военного преступления в Британии - Корнилов
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
04 января 2019, 16:39
"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
05 января 2019, 10:24
Политик Михаил Юрьев: Через пару месяцев Россию отключат от доллара, и мы пойдем по пути Китая
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.