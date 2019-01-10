Зюганов сообщил о месте похорон Анатолия Лукьянова

По словам лидера КПРФ, похороны последнего председателя Верховного Совета СССР, скончавшегося 9 январе на 89-м году жизни, пройдут на Троекуровском кладбище 11 января.

По словам председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Зюганова, Анатолий Лукьянов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

"Человек прожил удивительную жизнь. 88 лет. Давайте поклонимся, поблагодарим...Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями", - сказал лидер КПРФ.

Также Геннадий Зюганов выразил свои соболезнования семьи и близким советского партийного и государственного деятеля. По его словам, Лукьянов был фигурой яркой. Он проявил себя не только как крупнейший политический деятель, но и был талантливым ученым, человеком, прошедшим "огромную жизненную школу".

Между тем родственники Анатолия Лукьянова просят похоронить его на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. "И это было бы правильно",- отметил он в своем микроблоге в Twitter.

Выразил соболезнование семье А.И.Лукьянова. Родные просят похоронить его на Новодевичьем. Это было бы правильно. Анатолий Иванович - последний спикер советского парламента, внёсший беспрецедентный вклад в разработку нового законодательства для новой по сути страны. — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 9 января 2019 г.

Напомним, 9 января в возрасте 88 лет скончался последний в истории председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. О его смерти сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Twitter.

Островский отметил, что для него это очень печальная новость. Он лично был знаком с Лукьяновым. Более того, последний глава Верховного Совета СССР оказал губернатору высокую честь, став его доверенным лицом на всенародных выборах главы Смоленской области.