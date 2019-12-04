|
Зюганов раскритиковал однопартийцев из-за приглашения Навального в Мосгордуму
04 декабря 2019, 00:09 • 79 • Политика
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал однопартийцев, пригласивших блогера Алексея Навального и его сторонников в Мосгордуму, выполнять решения партии. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».
В противном случае «они ставят себя вне ее рядов», отметил глава КПРФ. Возмущение Зюганова вызвали действия депутата Елены Шуваловой, которая пригласила оппозиционера в Мосгордуму. Депутат подала заявку, но не предупредила однопартийцев о визите блогера.
«В политике есть свои законы, и это надо помнить», — заявил Зюганов и добавил, что в партии будет дисциплина и порядок. Глава КПРФ обвинил Навального и его сторонников в массовых беспорядках в Москве.
Как он уточнил, у думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства есть данные, что около 1 млрд рублей с иностранных счетов поступило на счета тех, кто организует в стране беспорядки. Зюганов упомянул и сотрудников ЦРУ, принимавших участие в массовых беспорядках, в частности, в странах Прибалтики.
29 ноября в столичном парламенте планировался круглый стол, который инициировала депутат от КПРФ Елена Шувалова. Накануне мероприятия руководитель фракции коммунистов Николай Зубрилин отозвал заявку, объяснив это нарушением регламента. Однако Шувалова вместе с однопартийцами 29 ноября все-таки провела в стенах Мосгордумы встречу с участием Навального, Любови Соболь и юриста Ивана Жданова.
1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), возглавляемой Навальным, в список иноагентов.
В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался ФБК. С января 2016 по декабрь 2018 года, считает следствие, несколько сотрудников фонда и людей, имеющих отношение к его деятельности, получили от третьих лиц «крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Позже эти средства внесли через московские банкоматы на расчетные счета нескольких банков.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 декабря 2019, 14:24
|
27 ноября 2019, 18:39
|
01 декабря 2019, 16:39
|
29 ноября 2019, 04:24
|
01 декабря 2019, 03:39
|
30 ноября 2019, 05:09
|
28 ноября 2019, 04:24