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Зюганов раскритиковал однопартийцев из-за приглашения Навального в Мосгордуму

04 декабря 2019, 00:09  •  79 • Политика
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал однопартийцев, пригласивших блогера Алексея Навального и его сторонников в Мосгордуму, выполнять решения партии. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».
В противном случае «они ставят себя вне ее рядов», отметил глава КПРФ. Возмущение Зюганова вызвали действия депутата Елены Шуваловой, которая пригласила оппозиционера в Мосгордуму. Депутат подала заявку, но не предупредила однопартийцев о визите блогера.
«В политике есть свои законы, и это надо помнить», — заявил Зюганов и добавил, что в партии будет дисциплина и порядок. Глава КПРФ обвинил Навального и его сторонников в массовых беспорядках в Москве.
Как он уточнил, у думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства есть данные, что около 1 млрд рублей с иностранных счетов поступило на счета тех, кто организует в стране беспорядки. Зюганов упомянул и сотрудников ЦРУ, принимавших участие в массовых беспорядках, в частности, в странах Прибалтики.
29 ноября в столичном парламенте планировался круглый стол, который инициировала депутат от КПРФ Елена Шувалова. Накануне мероприятия руководитель фракции коммунистов Николай Зубрилин отозвал заявку, объяснив это нарушением регламента. Однако Шувалова вместе с однопартийцами 29 ноября все-таки провела в стенах Мосгордумы встречу с участием Навального, Любови Соболь и юриста Ивана Жданова.
1 ноября Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), возглавляемой Навальным, в список иноагентов.
В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался ФБК. С января 2016 по декабрь 2018 года, считает следствие, несколько сотрудников фонда и людей, имеющих отношение к его деятельности, получили от третьих лиц «крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Позже эти средства внесли через московские банкоматы на расчетные счета нескольких банков.

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