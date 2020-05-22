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Зюганов "споткнулся" на истории Российской Империи

22 мая 2020, 21:55  •  87 • Политика
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в опубликованном манифесте о проблемах русского народа напутал с цифрами - сознательно или неосознанно, это уже второй вопрос. В результате он занизил результаты и достижения Российской Империи.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал статью-манифест, где изложил и синтезировал существовавшие и существующие проблемы русского народа. Накануне в эфире программы "Царьград. Главное" в беседе с Юрием Пронько политик говорил о своих идеях, однако некоторые из спорных моментов не пояснил. Мы уже писали о трудной теме абортов - после замечания Юрия Пронько по исследованию Зюганов не нашёлся что ответить. Кроме того, оказалось, что некоторые из фактов, приведённых в статье-манифесте, не соответствуют действительности.
"Споткнулся" Геннадий Зюганов на теме Российской Империи. Возможно, по незнанию - подвели источники, или же в желании оправдать революцию 1917 года.
"Национальная элита Российской Империи не сумела выполнить свою главную функцию: обеспечить народу приемлемый уровень благосостояния и социальной справедливости. И была закономерно сметена революционной волной 1917 года - волной Великого Октября, - пишет Зюганов в своей статье. - Эту волну подготовило революционное движение XIX века, ставшее ответом русского общества на прогрессирующее перерождение правящего класса. На неспособность верховной власти удержать страну в рамках её самобытного некапиталистического пути".
Кстати, тут Зюганов спорит не только с историей, но и с мнениями современников, в том числе президента России Владимира Путина, который отметил в ходе своего мартовского выступления, что раскол российского общества в начале XX века - это настоящая трагедия. Потери от этого были колоссальными. В 1914 году Россия развивалась очень высокими темпами, но позднее фантастический потенциал страны был уничтожен, считает президент России Владимир Путин.
"Если бы такая тенденция сохранялась, то, знаете, в политике нет сослагательного наклонения, но точно можно сказать, что мощь Российского государства была бы просто огромной, просто огромной", - подчеркнул Путин.
Согласны с ним и на экспертном уровне.
"Взлёт Российской Империи был трагически оборван", - подтверждает слова президента член совета Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" Пётр Мультатули.
И, наконец, сами за себя говорят цифры. Как-то забылось сегодня (в том числе, в манифесте Геннадия Зюганова), что в 1912 - 1917 годах русские рабочие (по крайней мере на крупных предприятиях) зарабатывали не меньше европейских, а цены в России на все основные продукты были гораздо меньше!
  • На фабриках, имеющих более 100 рабочих, ещё с 1898 года вводилась бесплатная медицинская помощь, охватившая 70 процентов общего числа фабричных рабочих.
  • С июня 1903 года предпринимателей обязали выплачивать пособие и пенсию потерпевшему или его семье в размере 50-66 процентов содержания потерпевшего.
  • В 1906 году в стране создаются рабочие профсоюзы.
  • Законом от 23 июня 1912 года в России вводилось обязательное страхование рабочих от болезней и от несчастных случаев. Социальное (страховое) законодательство уже к 1912 году было одним из лучших в мире (и это публично признал президент США Тафт).
Непрерывно улучшались и жилищные условия рабочих: к 1913 году более половины рабочих семей в городах арендовали отдельные квартиры, причём на оплату аренды тратилось не более 20% семейного бюджета (меньше, чем в Европе и США), и работал как правило один глава семьи. Можно привести и другие примеры. Например, путаницу в манифесте с численностью населения в Российской Империи. На это указал Юрий Пронько во вчерашнем эфире.
"Я человек внимательный и читаю материалы всегда с ручкой, с карандашом, я нашёл там неточность, - сказал Пронько, имея в виду неточность в материале. - Попросил у специалистов справку по демографии. Вы пишете, что к 80-му году уже было 145 миллионов русских, и это вы приводите в качестве достижения, добавляя, что достигнуть его удалось, несмотря на потери в Гражданскую и Великую Отечественную войны, а затем и в революцию. Мне дали справку, что всё-таки к 17-му году у нас русских было 120 миллионов. То есть здесь небольшой возникает задел. Плюс, помните, это всем известная работа Менделеева, что в нашей стране в середине ХХ века должно быть минимум полмиллиарда русских. Этого нет".
Другими словами, Геннадий Зюганов сознательно или неосознанно не стал говорить о достижениях Российской Империи. Объясняя это, он отметил, что и в империи были свои явные плюсы.
"Я там начал уже с первых строк о том, что Ломоносов заявлял, что самое главное - это сбережение и умножение русского народа, это главное. Менделеев продолжил эту идею, действительно. Более того, и Пушкин об этом не раз говорил, и многие другие. Я совершенно согласен. Кстати, проверяли по самым лучшим справочникам, статистикам. Дайте мне ваши замечания, я посмотрю. Я согласен. Предлагаю обсудить эту тему, я не навязываю, что это только единственный источник информации", - сказал Зюганов.

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