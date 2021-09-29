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Зюганов прокомментировал «блокировку» приемной депутата КПРФ в Москве

29 сентября 2021, 13:55  •  169 • Политика
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов во вторник, 28 сентября, назвал «уголовным преступлением» ситуацию с «блокированием» сотрудниками правоохранительных органов в Москве общественной приемной первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова.
«Это приемная Мельникова, первого заместителя председателя Государственной думы, поэтому те, кто атаковал эту приемную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление. Это совершенно недопустимо. Мы примем все необходимые меры», — сказал он журналистам.
Зюганов добавил, что права кандидатов в депутаты и депутатов КПРФ в Москве нарушаются, в связи с чем он обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.
«Я обратился к министру внутренних дел, он обещал разобраться по каждому факту. Московских полицейских прошу успокоиться и не тревожить наших кандидатов в депутаты и депутатов, это грубое нарушение закона», — отметил лидер КПРФ.
Ранее в этот день сотрудники правоохранительных органов пришли для проведения беседы в офис первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова.
Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат Думы седьмого созыва от КПРФ Юрий Синельщиков, полицейские попытались пройти в помещение, но их не пустили. Они пробовали открыть дверь, но без применения особой силы. Отмечалось, что полицейские хотели побеседовать с юристом мосгоркома партии Мухамедом Биджеввым.
В свою очередь депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов назвал действия полицейских «блокировкой» общественной приемной. Он отметил, что в приемной хранятся «документы фракции КПРФ по незаконности дистанционного электронного голосования».
В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на информацию о том, что полиция «заблокировала» приемную Ивана Мельникова. Он отметил, что не располагает информацией и не знает конкретных деталей произошедшего.
25 сентября на Пушкинской площади Москвы КПРФ организовало проведение несогласованной акции, на которой присутствовало около 400 человек. Собравшихся в центре столицы полицейские с помощью громкоговорителей предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях. Информации о задержаниях не поступало.
В КПРФ отмечали, что поводом для акции стало несогласие с результатами онлайн-голосования на выборах в Госдуму РФ в Москве. Акция не была одобрена из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.
Президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму РФ легитимными и открытыми.
22 сентября глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что специалисты технической группы подтвердили правильность расшифровки онлайн-голосов москвичей. Он отметил, что обеспечение открытости как самого процесса голосования, так и подсчета голосов — приоритетная задача общественного штаба.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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