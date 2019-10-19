Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым факторо...
Клинтон нашла нового Трампа среди кандидатов в президенты США
"Большой прогресс": Трамп заставил Европу принять боевиков ИГИЛ
Генерал Милли, председатель Объединённого комитета начальников штабов
Главная / Политика

Зюганов призвал очистить ряды КПРФ от "мертвых душ"

19 октября 2019, 13:54  •  50 • Политика

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 19 октября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за очищение партийных рядов от неактивных членов, месяцами пренебрегающих уплатой партийных взносов.

"Не все в порядке с численностью наших отделений, бывает так, что формально члены партии есть, а уплаты взносов - нет. До XVII съезда устав КПРФ предусматривал, что после трех месяцев неуплаты членских взносов заводилось персональное дело. Изъяв это положение из устава, мы как бы узаконили появление "мертвых душ", от них партия должна уверенно очищаться", - сказал он, выступая на девятом пленуме ЦК партии, проходящем в субботу в Подмосковье.

Одновременно Зюганов предложил пересмотреть кадровую партийную политику. "Нам следует рассмотреть вопрос о практике своего рода испытательного периода для тех, кто подает заявление и вступает в партию", - добавил он.

Избрание по партсписку КПРФ не более двух раз

По словам политика, право гарантированного избрания в Госдуму по партийному списку КПРФ должно быть количественно ограничено двумя сроками.

"Назрела необходимость нового порядка формирования депутатского корпуса КПРФ - ротации кадров при соблюдении принципа преемственности. Одно дело - многократное избрание по одномандатному округу. Если человек "пашет", заслуживает авторитет и доверие избирателей, если его везде знают, если люди голосуют за него - это одно дело", - сказал Зюганов.

Он отметил, что можно понять, когда политик входит в число партийных лидеров и ведет крупные участки работы: "Здесь вопрос решит партия". "В порядке исключения, через список на выборах, он может долговременно защищать эту честь своего актива парламентским статусом. Во всех остальных случаях право гарантированного избрания по партийному списку должно быть ограничено: не более двух раз. Я считаю, что партия, все вы, поймете это", - заявил он.

По словам Зюганова, "долгое сидение в думах и заксобраниях" грозит формированием партийной аристократии.

Пленум ЦК КПРФ собирается не реже одного раза в четыре месяца. Заседание традиционно проходит в оздоровительном комплексе "Снегири" в подмосковном селе Рождествено. Тема девятого, октябрьского пленума - "Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных основ КПРФ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
19 октября 2019, 06:10
Москва направила ноту протеста после инцидента с дипломатами США
18 октября 2019, 23:39
"Коррупционерам не повезло, теперь будут говорить с Шойгу": Военно-строительная компания займётся стройками века
18 октября 2019, 23:39
В Россию через Украину хотят отправить 20 тонн боеприпасов - МИД Молдавии
18 октября 2019, 23:39
"С именем Господа ставится проблема": Чеченцы, как младшие братья, должны помочь спасти русский народ - Умаров
18 октября 2019, 23:39
Нарушивший договор с США Эрдоган хочет договориться с Россией о выводе курдов
19 октября 2019, 02:54
МИД Украины пожаловался на гумпомощь России в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2019, 09:09
«Бросает вызов существующему миропорядку»: в США назвали Россию ключевым фактором пов...
19 октября 2019, 06:12
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на...
19 октября 2019, 02:54
"В интересах расследования" дела МН17: В ЕС сделали обращение ко "всем...
19 октября 2019, 01:09
Ельцинские министры сбежали на Запад и оттуда ругают Россию
19 октября 2019, 02:39
Каталонский гнев: к чему могут привести массовые протесты в Барселоне
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2019, 16:39
Китайцы предупредили Россию об украинской «супер-ракете»
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать подарок Донбассу
12 октября 2019, 14:54
"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва
18 октября 2019, 13:54
"Щаззз!": Вассерман сорвался на "крик", говоря о Киеве
17 октября 2019, 08:24
«Значительно увеличили потенциал»: в Польше заявили о возросшей мощи российской армии
16 октября 2019, 16:24
Непечатно: Бежавшие из Манбиджа американцы оставили непристойные сообщения для русских
16 октября 2019, 01:39
Записки киевлянки: «Мира не хотим, но с Россией воевать не можем»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.