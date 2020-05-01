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Зюганов призвал к пролетарской солидарности в борьбе с вирусом и буржуями

01 мая 2020, 20:35  •  61 • В России

- Геннадий Андреевич, с Первомаем вас. С Днем международной солидарности трудящихся. Правильно?

- Да, Мир, Труд, Май. Солидарность – главное. Он и родился, этот праздник, как солидарность трудящихся, прежде всего, в борьбе за 8-часовой рабочий день, за достойные условия труда.

А буржуазия сразу с первыми участниками первой в мире маевки и расправилась. 5 человек в Чикаго повесили, троим потом по 15 лет дали. Вот так с работягами обращались.

А советская власть сумела обеспечить и 8-часовой рабочий день, и занятость, и бесплатное образование, и медицинское обслуживание. Так что - мы сегодня будем проявлять солидарность. Приглашаю вас – у нас всероссийская праздничная маевка в интернете. Посмотрите всю нашу борьбу за достойную жизнь трудового народа.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ - о маевке коммунистов

- Скажите, именно этим – виртуальной демонстрацией - отличается Первомай от всех предыдущих, за всю мировую историю Компартии?

- Он отличается многими обстоятельствами.

Во-первых, системный кризис усиливается на глазах. И главные опасности, которые нависли над страной, он только обострил.

Ничего нового нет, как американцы считали нас вместе с Китаем врагом номер один, так и считают. Как душили финансово-экономически, так и душат. Как информационную войну вели, так и продолжают. Как русофобы-антисоветчики у нас в стране точили зубы о великую советскую историю, вместо того, чтобы учиться у нее, так и продолжают.

- Вот я согласен – жмут нас со всех сторон!

- Поэтому будем страну защищать.

Но в новых условиях надо использовать все новые возможности. Поэтому сегодня на «красной линии» в интернет-канале в YouTube мы продемонстрируем все, с чем пришли к Первомаю.

И нашу борьбу за права трудящихся, и нашу программу вывода страны из кризиса, и лучшие народные предприятия, и пионерские дружины, комсомольские отряды, и движение «Своих не бросаем».

А в партии в этом году опять пополнение: более 50 человек получили членские билеты в ходе торжественного приема в КПРФ - октябрьского и вот этого, ленинского. Увидите эти яркие, красивые лица.

- Скажите, а технически как это будет обеспечено?

- Ну, мы это умеем, уже проводили подобные мероприятия. 22-го апреля, в день рождения Ленина, состоялось союзное торжественное ленинское собрание, юбилейное. Подключили 860 аудиторий, 35 тысяч человек участвовало напрямую. Все республики были – и Украина, и Белоруссия, и Молдова, и Закавказье, Средняя Азия, посольства, ведущие центры, все районы.

Всего - примерно 800 городов!

Кстати, в этот раз освещение ленинского дня получилось в 10 раз мощнее, чем в предыдущий год. Мы используем все новые технологии.

- По какому адресу вас искать?

- Зайдите на наш сайт, там все адреса выписаны. КПРФ.ру – там все есть. Подключитесь – у вас будет хорошее настроение. Солидарность одолеет любую заразу. Никакой вирус не выдержит пролетарской солидарности.

- «Горит свечи огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей, фронтовой..» Вот, вспомнилась песня о войне. Как насчет фронтовой чарочки?

- Ну,100 грамм наркомовских положено сегодня. Но сначала – дело. К юбилею Победы мы проводим акцию – посадить 27 миллионов деревьев. У меня самого уже целый лесок получился: посадил 150 небольших сосенок, три десятка туй, почти столько же фруктовых деревьев. Только в «Совхозе имени Ленина» (у Грудинина) мы разместили 120 яблонь. У меня на родине, на Орловщине, мои друзья (в масках, как положено), продолжают сажать деревья. Приняли решение 650 тысяч саженцев обиходить. Ровно столько советских воинов, защищавших родину, погибло на Орловской земле...

- Товарищ Генеральный секретарь - с Первомаем! И - с грядущим Днем Победы!

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