Зюганов посулил досрочные выборы президента России в 2020 году

Депутат Государственной Думы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что следующие выборы президента России пройдут не в 2024 году. Об этом он обмолвился в своём выступлении на конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа".

Более того, парламентарий назвал конкретные сроки: сентябрь 2020 года. В связи с этим коммунисты планируют в начале следующего года провести "форум патриотических сил", на котором будет утверждена программа к выборам-2020.

"В сентябре я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", - цитирует его слова "Интерфакс".

Ранее в рамках традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, которых интересовала тема трансфера политической власти. Сроки полномочий российского лидера на посту главы государства истекают уже в 2024 году, из-за чего возникает некая неопределённость.

Сам Путин не стал долго останавливаться на теме трансфера, предпочитая сфокусироваться на оперативной работе.

"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - сказал российский лидер.

По мнению президента, многих смущает оговорка про два срока подряд. Поэтому не исключено, что это положение уберут из текста конституции.