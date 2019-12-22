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Зюганов посулил досрочные выборы президента России в 2020 году

22 декабря 2019, 13:24  •  76 • Политика
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов посулил проведение досрочных выборов президента России в 2020 году. К ним КПРФ намерена готовиться уже в начале следующего года.
Депутат Государственной Думы и лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что следующие выборы президента России пройдут не в 2024 году. Об этом он обмолвился в своём выступлении на конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа".
Более того, парламентарий назвал конкретные сроки: сентябрь 2020 года. В связи с этим коммунисты планируют в начале следующего года провести "форум патриотических сил", на котором будет утверждена программа к выборам-2020.
"В сентябре я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", - цитирует его слова "Интерфакс".
Ранее в рамках традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, которых интересовала тема трансфера политической власти. Сроки полномочий российского лидера на посту главы государства истекают уже в 2024 году, из-за чего возникает некая неопределённость.
Сам Путин не стал долго останавливаться на теме трансфера, предпочитая сфокусироваться на оперативной работе.
"Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд", - сказал российский лидер.
По мнению президента, многих смущает оговорка про два срока подряд. Поэтому не исключено, что это положение уберут из текста конституции.

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