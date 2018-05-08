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Зюганов подтвердил позицию КПРФ относительно кандидатуры премьера
08 мая 2018, 12:54 • 118 • Политика
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Фракция КПРФ по итогам консультаций с кандидатом на пост председателя правительства РФ Дмитрием Медведевым приняла решение голосовать против дачи согласия на его назначение. Об этом журналистам во вторник сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Голосовать за этот курс, за эту команду, за такого премьера наша фракция не будет. Мы будем голосовать против", - подчеркнул он.
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