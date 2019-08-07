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Зюганов поддержал расследование вмешательства извне в российские выборы

07 августа 2019, 14:09  •  76 • Политика

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал созыв внеочередного Совета Думы для создания рабочей группы, которая изучит попытки вмешательства извне в выборную кампанию в РФ, и предложил провести такое заседание 19 августа. Накануне с этой инициативой выступил лидер справороссов Сергей Миронов, к нему присоединился председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

"Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание (Совета Думы), где рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию", - сказал Зюганов на пресс-конференции в среду.

По словам политика, это касается не только выборной кампании в Москве, но и других городов-миллионников. "Это уже имеет документальное подтверждение, я посмотрел сайт американского посольства, последняя акция (в Москве 3 августа) - (опубликованы) все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей", - добавил Зюганов.

"Я бы хотел, чтобы в ходе рассмотрения на Совете Госдумы мы не только создали комиссию по расследованию этих вещей, но и одновременно расследовали тех, кто крышует эту операцию", - заключил он.

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