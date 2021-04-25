Геннадий Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ. Об этом стало известно в субботу, 24 апреля.

«Пленум ЦК единогласно избрал председателем ЦК Зюганова», — отметил пресс-секретарь председателя партии Александр Ющенко.

По его словам, ни один из присутствовавших не воздержался и не отдал голос против кандидатуры Зюганова. Первый этап XVIII съезда ЦК КПРФ проходит в субботу в подмосковных Снегирях.

На втором съезде КПРФ в 1993 году Зюганов был избран членом исполнительного комитета партии, а с 1995 года стал ее председателем, неоднократно переизбираясь на этот пост.

14 апреля в Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлена встреча депутата Валерия Рашкина и экс-губернатора Иркутской области, члена КПРФ Сергея Левченко. В ходе встречи обсуждалась смена власти аппарата КПРФ и планы по устранению зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, которого считали возможным преемником Геннадия Зюганова на посту председателя партии.

Предположительно, запись была сделана в июне 2020 года.

На следующий день КПРФ провела совещание с главой партии Геннадием Зюгановым. В нем приняли участие Афонин и Левченко.