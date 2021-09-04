Зюганов отказался комментировать жалобу на продажу мандатов КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отказался отвечать на вопрос журналиста о жалобе Красногвардейского отделения партии в Москве. В обращении утверждалось, что отделению навязывают кандидатов в Госдуму.

В частности, коммунисты говорили о Виталии Петрове. Как отмечали авторы обращения, в качестве кандидата на выборы в Госдуму был рекомендован Николай Сергеев, однако секретарь горкома Валерий Рашкин отклонил данную кандидатуру.

«Стоп, стоп», — заявил Зюганов в ответ на вопрос о данном эпизоде.

Журналист повторил вопрос, однако лидер политсилы поспешил покинуть представителей СМИ. При этом он распорядился о том, чтобы его помощники забрали у журналистки «Известий» обращение депутатов Красногвардейского отделения.

В последние месяцы представители КПРФ оказались замешаны в череде скандалов. Также осведомленные источники сообщали об отсутствии кадровой комиссии и тщательной системы проверки кандидатов в КПРФ.

Так, накануне телеканал РЕН ТВ сообщал, что кадровая комиссия существует только в ЦК КПРФ, в регионах проверки проводят первичные отделения политической силы. Журналисты попытались выяснить наличие кадровых комиссий после заявления лидера партии Геннадия Зюганова о существующей жесткой системе отбора кандидатов в партию.

Он рассказал о многоступенчатой и тщательной проверке кандидатов, однако отказался обсуждать скандал с омским депутатом-коммунистом Алексеем Анищенко, обвиненным в изготовлении детской порнографии.

Однако представители региональных отделений партии заявили об отсутствии кадровых комиссий. При этом, если судить по словам рядовых партийцев, прозрачность системы отбора кандидатов вызывает вопросы даже у них.

В конце августа в смоленском отделении КПРФ подтвердили, что депутат депутат Смоленской областной думы Кирилл Быстров был задержан полицейскими после конфликта со своей девушкой. Соседка депутата при этом заявила о его ужасном поведении. По ее словам, она неоднократно ходила в полицию жаловаться на соседа.