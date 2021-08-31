Зюганов не увидел проблем в отборе кандидатов от КПРФ после порноскандала

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал болтовней информацию о порноскандале, в котором замешан депутат от КПРФ в Омской области Алексей Анищенко. Об этом Зюганов заявил во вторник, 31 августа.

«Если есть факты, пусть называют. По крайней мере проверяли всех», — сказал политик в комментарии «Известиям». Он посоветовал журналистам обратиться по этому вопросу в кадровую комиссию.

Зюганов напомнил, что кандидата в депутаты Госдумы Павла Грудинина «сняли под абсолютно ложным, надуманным предлогом».

Говоря об отборе кандидатов в партию, политик отметил, что каждый человек обсуждается снизу, в первичных организациях. «И так, по ступенькам, до кадровой комиссии, которая рассматривает непосредственно в центральным комитете. И в соответствии с законом на съезде обсуждается каждая кандидатура, вносится в список и голосуется тайно», — добавил Зюганов. По его словам, процедура проверки кандидатов очень ответственная.

Ранее в августе в селе Покровка Омской области были досрочно прекращены полномочия 27-летнего депутата от КПРФ Алексея Анищенко, обвиняемого в создании порно с несовершеннолетними. Как рассказала заместитель главы Покровки Татьяна Свириденко, решение не связано со скандалом с участием Анищенко и его супруги Ольги. Как она уточнила, депутат не предоставил информацию о своих доходах.

В отношении Анищенко и его супруги возбуждено уголовное дело по подозрению в изготовлении порнороликов. По версии следствия, в декабре 2020 года 23-летняя женщина неоднократно вступала в интимную связь с несовершеннолетними, снимала процесс на видео и публиковала ролики в соцсетях

Депутата в мае заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по статьям «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

Двое детей супругов проживают у бабушки. Супруга депутата виновной себя не признала. Следственные органы начали проверку информации о нападении родственников женщины на съемочную группу телеканала, которая приезжала на съемки сюжета о деятельности депутата и его супруги.