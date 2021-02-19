Зюганов напомнил членам КПРФ о необходимости соблюдать устав партии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в пятницу, 19 февраля, заявил, что все члены партии должны выполнять программу, устав и решения, принятые на заседаниях.

Таким образом он прокомментировал дискуссию об оценке однопартийцами деятельности блогера Алексея Навального. В частности, это касается высказываний депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

«Я не знаю, что там [за заявление об исключении Рашкина] расходится, в принципе. Все — и Зюганов, и Рашкин — все обязаны исполнять программу и устав партии, он для нас для всех один», — сказал Зюганов ТАСС.

Он отметил, что позиция партии заключается в недопустимости «либерального реванша» для страны и попытки повторить 1990-е годы.

По словам лидера КПРФ, необходимо максимально реализовывать программу партии. «И в партии все будут выполнять эту программу. Это касается каждого», — подчеркнул он.

В январе Зюганов высказывал мнение, что Навального «обслуживают» минимум четыре иностранные разведки. При этом он называл блогера американской игрушкой.