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Зюганов и Жириновский идут в Думу в последний раз – в партиях начался торг за мандаты

05 июля 2021, 13:20  •  122 • Аналитика
Похоже на то, что мы наблюдаем «последнюю гастроль» партии Владимира Жириновского. Игорь Лебедев объявил об уходе из политики. Таким образом, партия остаётся без преемника, а возраст у её лидера что ни на есть пенсионный. Вот и Геннадий Зюганов, которому недавно стукнуло 77, понимает: нынешние выборы в Думу для него последние. А раз так, то нужно напоследок сорвать банк, ведь обе партии – это не только политический проект, но ещё и финансовый. Вот только не выходит: системную оппозицию сотрясают скандалы, каких, пожалуй, у них ещё не было.
Ходили слухи, что Лебедев принял решение, выбирая между зарубежными активами и отечественными перспективами. Что же тогда будет с партией? А на неё, поговаривают, уже нашлись покупатели – называют неких торговцев армянского происхождения. Так как идеология у ЛДПР напрочь отсутствует, покупка, подобно разношенной обуви, новым хозяевам ног не натрёт. Но и далеко они в ней не уйдут – партия одного-единственного яркого лидера с его уходом, несомненно, прикажет долго жить.
Покатались и продали
Если верно то, что Жириновский продаёт партию (а об этом в один голос заявили несколько политологов), то поступает он, как всегда, практично. Видимо, в думских коридорах уже вовсю носится ветер перемен, только не все его пока ощущают. Вообще, отношение главной либерал-демократической семьи к своей партии всегда напоминало отношение лихого наездника к купленной по «палёным» документам машине. Есть возможность – ещё покатаюсь. Один созыв, другой, третий. Так и быть, побудем ещё – над нами не каплет! Что, пора сматывать удочки? Ладно, встаём и уходим. А машина? А что – машина? Покатались и бросили, что с неё толку-то? Ну, а если её кто-то пожелает купить – отчего нет? Жириновский всегда умело монетизировал свою партию, продавая места в списках и подавая депутатские запросы за мзду – так почему бы не собрать напоследок кассу?
«Учитывая то, как много пишут о баснословном состоянии семьи Жириновского и коммерческой ориентации Игоря Лебедева, его отказ от участия в следующей предвыборной гонке можно воспринимать как долгожданную вольную», – прокомментировал ситуацию политолог Павел Данилин. А политолог Алексей Мухин добавил: «Для рядовых активистов это маячок. Как известно, крысы бегут с тонущего корабля. А именно такая ассоциация сейчас больше всего и напрашивается». Едва ли при таком раскладе птенцы Жириновского смогут вспорхнуть выше третьего места, хотя тот же Мухин вообще усомнился, что партия сможет преодолеть пятипроцентный барьер.
Дрессировать эсеров доверят Аскольду Запашному?
Пока в ЛДПР по-семейному пакуют манатки, эсеры готовятся потеснить прочих «системщиков» в новом составе Думы, сдав себе двух тузов – кинорежиссёра Владимира Меньшова* (для избирателей постарше) и писателя Захара Прилепина. Прилепин – участник войны в Донбассе, а в прошлом соратник Эдуарда Лимонова. Не сказать, что он ах как популярен у молодёжи (у тех нынче свои кумиры – Даня Милохин да Ольга Бузова), но молодые избиратели его хотя бы различают. В общем, Прилепин с Меньшовым – два удачных «живца». В противовес двум балластным «грузилам» – Геннадию Семигину и Александру Бабакову. Персонажи они зажиточные, с этим не поспоришь, но уж больно характеры у обоих неуживчивые. Бабакова преследовали скандалы в составе «Родины», а Семигин так и вовсе чуть было не расколол КПРФ в начале нулевых. Коммунисты устояли, но кусок от них, помнится, отвалился изрядный (в лице «Патриотов России»). А припомнилось это вот к чему: два денежных мешка эсеров не отличаются покладистостью, имеют обыкновение перетягивать одеяло на себя и не слишком-то соблюдают порядки, установленные вышестоящим лидером. Семигин и Бабаков даже не два медведя в одной берлоге – скорее два слона в одной посудной лавке. До выборов-то они, пожалуй, вместе дотянут, а вот дальше едва ли, так что в новом составе Госдумы у эсеров может оказаться две фракции.
Впрочем, подопечных Миронова подкарауливают и другие угрозы. Просматривая списочный состав, поданный московской ячейкой, Прилепин, как он выразился, испытал недоумение, узрев там Бориса Надеждина, одного из лидеров либерального Союза правых сил – соратника Чубайса с Немцовым и Гозмана с Минцем. Прилепин призвал соратников «переосмыслить» присутствие Надеждина в списках эсеров, однако примечателен сам факт: чтобы оказаться в списках «Справедливой России», необязательно, выходит, разделять партийные принципы и идеалы. Но если для ЛДПР это норма, то мироновцы, признаться, неприятно удивили. И не только Надеждиным. Списки эсеров настолько эклектичны, что поневоле закрадывается сомнение в наличии у партийцев единства. Судите сами: тут тебе и откровенный клерикал Николай Бурляев, и ура-патриот Сергей Михеев, и «имперец» Семён Багдасаров, и адепт плановой экономики Михаил Делягин. А рядом – дагестанский миллионер Гаджимурад Омаров, столичный миллиардер Алексей Шепель и бизнесмен индийского происхождения Камруззаман Сайед. Не пестровато выходит? Прибавьте сюда нескольких довольно известных политтехнологов и политиков, которых помотало чуть ли не по всем бывшим и нынешним парламентским партиям. Плюс Екатерина Гордон с Глебом Пьяных (тот самый, который «скандалы, интриги, расследования»). Гремучая смесь, а не фракция. И даже Аскольд Запашный (он тоже, выходит, эсер) со своим опытом дрессировщика тигров едва ли с такой совладает.
Просматривая списочный состав, поданный московской ячейкой, Прилепин, как он выразился, испытал недоумение, узрев там Бориса Надеждина (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Незваный гость хуже Прилепина
Однако сами эсеры склонны воспринимать свои перспективы куда как самоуверенно. Настолько, что Прилепин незваным гостем заявился на съезд коммунистов – с предложением объединиться в некий «левый фронт». Левые-то они, конечно, левые, и те и другие, но табачок-то у них всегда врозь. Хотя в зале сидел друг и коллега Прилепина по «Свободной прессе» Сергей Шаргунов. Тем не менее со съезда «писателя-фронтовика» проводили безо всякого приличествующего пиетета.
Коммунистам и своих бузотёров хватает. Их, правда, запрятали в списки поглубже – хотя было мнение, что яркого и непредсказуемого, как китайский фейерверк, Валерия Рашкина стоило бы в первую тройку включить. Но он и два других «анфан терибля» с районов, Анатолий Локоть и Сергей Левченко, двинут во власть по региональным спискам. Зато в первой тройке оказался клубничный магнат Павел Грудинин, тот самый директор Совхоза имени Ленина, что пошёл в президенты России от коммунистов, да так и не дошёл. В первой тройке Грудинин оказался не волею случая – Зюганов должок отдаёт накануне ухода на пенсию. А столько денег, сколько вбухал в КПРФ считающийся прижимистым Грудинин, не вкладывал, кажется, даже щедрый Видьманов. В общем, одно место в первой партийной тройке, похоже, ушло за долги.
Интрига же в следующем. Если Зюганов – в силу солидного возраста – не сможет сжимать партийный штурвал столь же крепко, как в былые годы, в его партии тут же возникнет несколько самодостаточных группировок. Первая – Рашкин, Локоть и Левченко. Вторая – под управлением Грудинина. Третья – Шаргунов и близкая ему молодёжь, готовая к смычке с более радикальными левыми в лице несистемщика Удальцова (не зря же его регулярно публикует «Свободная пресса» Прилепина – Шаргунова). Это только навскидку, а есть ещё и недовольный пребыванием на вторых ролях Афонин, вечный преемник Зюганова Мельников, звезда социальных сетей Николай Бондаренко – вот сколько их. Как удержать их, таких разных, вместе?
Избиратель этого тоже не знает. Зато избиратель метко замечает, каковы реальные перспективы оппонентов «ЕдРа». И как прикажете голосовать за таких, непредсказуемых и скоропортящихся?
*
5 июля Владимира Меньшова не стало. Советский и российский кинорежиссёр, актёр скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни. Печальное известие пришло позже выхода данного номера газеты. Приносим соболезнования родным и близким великого артиста.

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