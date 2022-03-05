Зыбкая альтернатива: почему в Германии заявили о готовности закупать газ в обход России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия подготовилась к тому, чтобы закупать природный газ не только у России. По его словам, в Берлине предвидели возможные трудности и договорились с альтернативными поставщиками. Шольц не стал уточнять, кто готов открыть для ФРГ дополнительные поставки, заметив только, что Германия продолжит закупать энергоносители у России. В свою очередь, глава Минэкономики страны Роберт Хабек заявил, что возможное эмбарго на российские энергоресурсы станет угрозой «общественному спокойствию» в ФРГ. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе заменить российский газ как Германии, так и Европе в целом будет практически невозможно, так как у мировых поставщиков голубого топлива просто не хватит объёмов для осуществления европейских проектов.

Германия подготовилась к тому, чтобы закупать газ у других поставщиков помимо России, заявил в эфире телеканала ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Поскольку мы не наивны, то, с одной стороны, ввели это регулирование (имеются в виду санкции в отношении РФ и остановка сертификации проекта «Северный поток — 2». — RT), однако в то же время заранее предусмотрели ситуацию, при которой также могут возникнуть трудности. Мы подготовились к тому, что будем закупать газ у других поставщиков, мы сделали это и продолжим поступать аналогичным образом», — сказал канцлер.

При этом он подчеркнул, что ФРГ продолжает покупать у России газ, уголь и нефть.

В борьбе с «зависимостью»

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News призвала Европу распространить антироссийские санкции на нефтегазовый сектор. По её мнению, уже введённые рестрикции оказывают большое негативное влияние на Россию, однако на этом не следует останавливаться. Трасс также отметила, что Европе следует уменьшать свою зависимость от российского голубого топлива.

При этом эксперты отмечают, что санкции против энергетического сектора больнее всего ударят в первую очередь по самим европейцам. Однако в Великобритании далеки от осознания этой проблемы, так как сами не столь сильно зависят от поставок газа из РФ.

«В очередной раз Лиз Трасс показывает свою полную некомпетентность: призывая Европу распространить санкции против России на нефтегазовый сектор, она фактически выписывает смертный приговор европейской промышленности. Сама Британия в меньшей степени зависит от поставок российских углеводородов», — пояснил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

По словам аналитика, значительнее всего эти рестрикции скажутся на Германии, так как она не сможет без углеводородов поддерживать на должном уровне производство своих товаров, в том числе высокотехнологичных.

Однако в Брюсселе идею введения ограничений в отношении столь чувствительного для Европы сектора полностью не отвергают. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания европейских министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО заявил, что Брюссель изучает все возможные меры воздействия на Россию. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о вероятности приостановки импорта газа из РФ в Евросоюз.

Примечательно, что ещё в начале февраля сам Боррель признавал, что Европа довольно уязвима перед угрозой сокращения газовых поставок из РФ.

«За последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои резервы иностранной валюты, и добилась в этом большего успеха, чем мы в повышении своей способности противостоять потенциальным сокращениям поставок газа», — писал глава европейской дипломатии в своём блоге.

Флаг ЕС

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Удар по общественному спокойствию

Между тем в Германии санкции против российских энергоносителей считают губительными для страны. Такое мнение на брифинге 3 марта выразил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

«Я бы не стал поддерживать эмбарго на импорт ископаемого топлива из России. Я бы даже выступил против этого, потому что этим мы поставим под угрозу общественное спокойствие в ФРГ», — считает глава Минэкономики.

Стоит отметить, что в конце февраля «Газпром» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщил в своём Telegram-канале, что из европейских подземных хранилищ газа (ПГХ) отобран весь закачанный летом газ.

«На 26 февраля объём активного газа в европейских подземных хранилищах на 21,5% (на 7,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 47 млрд куб. м — 100% закачанного в летний период газа, то есть объём запасов, сделанных в прошлом году, равен нулю», — отметили в компании.

Представители «Газпрома» сообщали, что общий остаток газа в европейских ПГХ находится на уровне 29,5% (по последним данным GIE — менее 28,7%), и Германия опустошила свои хранилища на 70,6%, а Франция — на 77,1%. Это при том, что отбор газа продолжится как минимум до конца марта, а то и до середины апреля, заметили в компании. Таким образом, теперь отбор будет идти из объёмов, которые были закачаны в европейские хранилища в 2020 и предыдущие годы.

Европе будет трудно восполнить потраченный газ, так как ей потребуются колоссальные объёмы, которые ранее за один летний сезон никогда не закачивались. К тому же суточные лимиты объёмов закачки ограничены технологическими возможностями хранилищ, а доступность необходимых объёмов газа для закупки европейцами будет зависеть от спроса на азиатском рынке, который сегодня весьма высок, отмечали в «Газпроме».

Вместе с тем Россия продолжает в штатном порядке подавать газ для транзита в Европу через Украину, о чём журналистам 4 марта рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, всоответствии с заявками европейских потребителей перекачиваемый объём составляет 109,5 млн кубометров в сутки.

Немецкий блеф

По мнению опрошенных RT экспертов, заявление Олафа Шольца про альтернативных поставщиков может быть попыткой успокоить немцев, так как на деле никакие поставщики сегодня не могут безболезненно заменить Россию на европейском газовом рынке.

«Это, скорее всего, блеф со стороны канцлера. Конечно, у Берлина есть и другие поставщики — Нидерланды и Норвегия, но это не новые договорённости Германии. Более того, у Норвегии добыча падает, а у Нидерландов она уже снизилась настолько, что они сами являются страной-импортёром. Просто у них есть контракт с ФРГ, поэтому они вынуждены свой газ отправлять ей. Это очень зыбкие альтернативные поставки, которые скорее будут иссякать, чем наращиваться», — пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Альтернатива в виде сжиженного природного газа тоже отпадает, потому что у Германии нет ни одного приёмного СПГ-терминала, отметил аналитик.

«Конечно, сейчас немцы заявляют, что будут строить как минимум два таких терминала, но на это уйдёт больше года, так как это довольно капитальный объект. Но даже если они их построят, это не приведёт к полному отказу от российского газа, так как запланированная мощность СПГ-терминалов будет небольшая — до 20 млрд кубометров в год. Тогда как в России они покупают больше 40 млрд кубов газа в год. Так что все эти разговоры по сути являются некими попытками просто успокоить немецкую общественность», — добавил Юшков.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин также считает, что Германии не удастся полностью заменить российский газ ни альтернативными поставками, ни, к примеру, зелёной энергетикой.

«Совокупно зелёная энергетика вырабатывает порядка 50% мощностей. У ветра сейчас где-то доля 24—25% от всего производства электроэнергии в Германии, но перспективы дальнейшего развития этого сектора упираются в отсутствие большого количества площадей, необходимых для установки ветряков. А нарастить поставки газа из, например, Катара, Саудовской Аравии или Азербайджана ФРГ не сможет, так как у этих стран просто нет таких возможностей в данный момент», — сказал в беседе с RT Камкин.

В связи с этим он назвал логичным нежелание Германии, Австрии, Франции и других стран Европы вводить санкции против российского нефтегазового сектора. При этом отказаться от угроз в адрес России ЕС не может из-за общеевропейской политической повестки.

«Все текущие санкции — это попытка сделать максимально неудобным существование нашему государству, при этом получить минимальный ущерб в ответ. Политика двойных стандартов в чистом виде», — подчеркнул эксперт.

Как пояснил Игорь Юшков, энергетика осталась одним из последних экономических мостов между Россией и Европой, и сжигать его на Западе не хотят, так как стабильная торговля энергоресурсами выгодна всем. Ведь в противном случае европейский рынок, и не только энергетический, продолжит лихорадить, что, в свою очередь, серьёзно скажется на экономике европейских стран, считает Александр Камкин.

«Продолжится скачкообразный рост цен на газ. Как следствие, взлетят цены в промышленном секторе: подорожает производство пластика, удобрений, химии. Следом вырастет стоимость продовольствия, что ударит по простым потребителям. А инфляция в ЕС будет уже не 6%, а гораздо выше. Тогда как Россия со своим газом всегда может уйти и на азиатский рынок и расширить сотрудничество с Турцией», — резюмировал эксперт.