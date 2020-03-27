Звёзды, полосы, восходящее солнце, гиперзвук и многообещающие планы • 65 • Аналитика

NOTAM, выпущенный перед испытанием С-HGB

Звёзды, полосы и пафос

Не так давно информационные ленты облетели сообщения о том, что в США 19 марта «успешно состоялось испытание гиперзвукового планирующего блока». Пуск состоялся с тихоокеанского испытательного полигона на Гавайских островах 19 марта в 22-30 местного времени. Пресс-релиз, как водится у американцев, был полон пафоса.



Почитаем перевод:

Армия США совместно с флотом успешно произвела запуск C-HGB (Common Hypersonic Glide Body), который пролетел с гиперзвуковой скоростью до заданной точки встречи. Одновременно с этим Агентство противоракетной обороны (АНО) отслеживало и собирало данные слежения за ходом летного эксперимента, которые послужат основой для его текущей разработки систем, предназначенных для защиты от гиперзвукового оружия противника. Информация, полученная в результате этого и будущих экспериментов, будет способствовать дальнейшему развитию гиперзвуковых технологий Министерства обороны, и это событие является важной вехой на пути к достижению цели департамента по использованию гиперзвуковых боевых возможностей в начале — середине 2020-х годов.

«Это испытание основывается на успехе, который мы имели в ходе испытания 1 октября 2017 года, в котором наш C-HGB достиг устойчивого гиперзвукового скольжения на наших целевых расстояниях, — сказал вице-адмирал Джонни Р. Вулф, директор программ стратегических систем ВМС, который является ведущим конструктором для C-HGB. — В этом тесте мы поставили дополнительные нагрузки на систему, и она была в состоянии справиться с ними всеми благодаря феноменальному опыту нашей первоклассной команды людей со всего правительства, промышленности и научных кругов. Сегодня мы утвердили нашу конструкцию и теперь готовы перейти к следующему этапу по созданию гиперзвукового ударного потенциала.

В общем, звучит гимн США, развевается полосатый флаг, все встают и бросают в воздух чепчики и шляпы.







Сразу же оживились различные плакальщики и кассандры-самоучки с унылыми "плачами Ярославны", обычно начинавшимися так: "Ну вот и все, теперь Америка нас догнала и перегонит".



Всмотримся в детали

Но если посмотреть на те детали, что известны публике, трезвым взглядом, то все выглядит иначе. Первое, на что мы посмотрим, так это на видео, которое предоставило МО США. Мы, конечно, и не рассчитывали, что нам покажут все стадии полета, да еще и сам C-HGB. Но мы увидели, что запуск производится ракетой-мишенью (она же — носитель легкого класса) STARS, созданной на базе давным-давно снятой с вооружения ВМС США (и даже Великобритании) БРПЛ "Поларис-А3". STARS состоит из двух твердотопливных ступеней "Полариса" и твердотопливного блока ORBUS-1A. Она использовалась для испытаний спутников системы обнаружения, распознавания и наведения целей для ПРО США, SBIRS — той, с разработкой которых вышел такой оглушительный успех, что один из компонентов принято решение не достраивать, а второй компонент два раза переименовывали (в STSS и PTSS), непрерывно снижая требования, а теперь решили еще разок набить шишек на нерешаемой задаче и разработать новую систему. Затем эту ракету использовали для одного из двух пусков с этого же тихоокеанского полигона, одного из демонстраторов технологии гиперзвукового управляемого планирующего блока AHW в 2011 г. Эту программу закрыли после одного пуска, объявленного успешным, и второго, в ходе которого произошла авария. Впрочем, закрытие после одного-двух "успешных" пусков — это почти стандартная судьба американских гиперзвуковых программ последнего десятилетия. Что ждет C-HGB, увидим.



Вторым (ключевым) моментом, на который нужно обратить внимание, является, конечно, NOTAM — предупреждение о закрытии воздушного и морского пространства в районе пуска, а то, как известно, "снег башка упадет".



Так вот, по опубликованному NOTAM мы видим, что зона закрытия очень узкая, а длина ее — не более 2000 км. О чем это говорит? Узость закрытой зоны говорит о том, что маневрирования не было, изделие летело по прямой. А дальность полета демонстратора (а это он, и никакой это даже не прототип, и тем более не испытания перед принятием на вооружение) была менее 2000 км, а скорость, получается, не может превышать 3-4 км/с, как учит нас баллистика. Но это у баллистического объекта, а у нас здесь планирующий, и его скорость значительно ниже. Да и на таких скоростях и дальностях и даже однократный, не говоря о многократном, рикошет от атмосферы, которым пользуются планирующие крылатые блок, ПКБ, типа "Авангард" (15Ю71) и ему подобные, также исключается. Если мы внимательно прочтем релиз и название демонстратора, то мы поймем, что речь идет о демонстраторе корпуса вероятного будущего ПКБ. Корпуса без системы управления, без системы наведения и без целевой нагрузки тоже, конечно. То есть, в общем, это болванка формы, нужной для данных гиперзвуковых скоростей, и не более того. Разумеется, с телеметрической аппаратурой внутри, либо контрольно-записывающим комплексом (если вдруг изделие выполнено спасаемым после пуска, что сомнительно, учитывая скорости встречи с поверхностью).



Героический полет по прямой

А само испытание и страшные стрессовые нагрузки, о которых вещает вице-адмирал Вулф, заключалось в снижающемся полете по прямой на "младших" дальностях баллистических ракет средней дальности (у которых дальность до 5500 км), и нагрузки там были крайне невелики. Успех миссии только в том, что форма корпуса оказалось достаточной для того, чтобы болванку не дестабилизировало и не разрушило потоком. Но это американцам и ранее удавалось, в частности, с эти же демонстратором почти 3 года назад. Чего они 3 года ждали, непонятно. Видимо, в тот раз успех был успехом только на бумаге и болванку перепроектировали? Возможно, но точно мы вряд ли скоро узнаем. Работы над демонстратором корпуса будущего прототипа неядерного "общего" планирующего блока обещают продолжить, но вполне могут программу в любой момент прикрыть и открыть вместо нее новую, как недавно уже случилось с рядом аналогичных программ. То ли потому, что хвастаться нечем было и дальше разрабатывать по темам, то ли просто потому, что процесс "освоения" средств кому-то в Вашингтоне важнее, чем результат.



В общем, как любят говорить в одной телепередаче, "миф разрушен" — миф об успешном испытании ПКБ американцами, которые нас "догнали". Испытан демонстратор корпуса без какой-то системы управления и начинки. Если работы будут продолжены, то стоит для наглядности, пожалуй, сравнить данный успех с зачатием и появлением эмбриона с получением этим бывшим эмбрионом диплома о высшем образовании. Путь, конечно, может и не занять 20 с чем-то лет, как у человека на пути от эмбриона человека до эмбриона специалиста, но займет немало времени.



Куда конь с копытом, туда и японец с планами

Тем временем с другой стороны Тихого океана о своих амбициях в модной теме гиперзвукового оружия заявила Япония. Япония наметила свой план исследований и разработок для своего, доморощенного гиперзвукового оружия. В документе на японском языке, опубликованном на веб-сайте агентства по закупкам, технологиям и снабжению, правительство Японии сообщило, что будут созданы два класса гиперзвуковых систем: гиперзвуковая крылатая ракета (HCM) и гиперзвуковой планирующий блок (HVGP). Гиперзвуковая КР будет иметь твердотопливный прямоточный двигатель. А японский ПКБ будет иметь твердотопливный ракетный двигатель выведения на траекторию, то есть, очевидно, речь о ступени выведения, а не о "моторном гиперзвуковом управляемом планировании". «Попытка спрятаться от спутника»: маскировка и космические системы слежения



Агентство также представило более подробную информацию о полезной нагрузке этих систем, причем различные боеголовки планируются как для морских, так и для наземных целей. Речь, конечно, об обычных зарядах. Первый тип будет представлять собой бронебойную БЧ, предназначенную специально для проникновения через палубу авианосца. А второй, предназначенный для атаки наземных целей, будет оснащен несколькими зарядами ударного ядра. Спрашивается, зачем создавать дорогущее гиперзвуковое изделие и ставить туда заряды ударного ядра? Чтобы потом, пролетев большое расстояние, изделие уничтожило несколько танков? Делать, что ли, нечего, некуда деньги потратить?





Японские планы по гиперзвуку в графическом виде

Японские планы показывают, что разработка гиперзвуковой КР и ПКБ должны пройти так, чтобы принятие на вооружение состоялось в начале 2030-х годов. Агентство ожидает, что обе системы будут ориентироваться на спутниковую навигацию с инерциальной навигационной системой в качестве резервной. Япония стремится создать сеть из семи спутников для обеспечения непрерывного позиционирования своих сил самообороны, что позволит ей предоставлять непрерывные навигационные данные, не полагаясь на иностранные спутники. Очевидно, речь о региональной спутниковой навигации по типу индийской системы, например.



Наведение планируемых ракеты и ПКБ будет достигаться либо с помощью радиочастотного изображения, преобразованного из данных доплеровского сдвига, что, по словам правительственного агентства, позволит идентифицировать скрытые морские цели в любых погодных условиях, либо с помощью инфракрасной (тепловизионной) ГСН. Возникает сразу вопрос: как такая ГСН будет работать в условиях нагрева при полете даже на "младших" гиперзвуковых скоростях, типа 5-6М? А на большее японцы и не рассчитывают.



Реальны ли японские планы? Не более чем турецкий истребитель пятого поколения, разработанный полностью самостоятельно. То есть малореальны, с учетом поставленных сроков. Несмотря на наличие определенных компетенций в создании ракет-носителей и спутников, эта сфера — нечто другое, и в ней у Японии нет никаких компетенций. Работать придется почти на пустом месте и самим — американцы вряд ли поделятся информацией по данному вопросу. Придется почти с нуля создать системы наведения, работающие на таких скоростях, материалы корпусов ракет и боевых частей, теплозащиту, двигатели, отработать систему управления, а это — самая сложная задача. Россия, обладающая несколькими поколениями разработок, причем успешных, в области гиперзвукового полета и планирования и создания соответствующего оружия, шла к тому же "Авангарду" немало лет. А у Японии в этом плане конь не валялся. К тому же японский ОПК обладает рядом особенностей. Таких, как крайне высокая стоимость разработки конечных изделий, постоянное сильное превышение сроков разработки испытаний, крайне невысокая серийность изделий, что еще больше вздувает цену. Для Японии норма — делать лет 10 по 6 танков или по 5-7 САУ или по 3-5 БМП для армии, или по 5 самолетов. Флот они строят достаточно шустро, но вот все остальное стоит как из платины и изготавливается со скоростью производства средневековых парадных доспехов. Так что подобные изделия, если когда и появятся, будут стоить так, что их закупки смысла иметь почти не будут.







Но, скорее всего, японский ОПК решил просто немного попиариться и освоить средства на новой модной теме гиперзвуковых вооружений. Которая может быть быстро забыта и с учетом сложной обстановки в мире, и с учетом продолжающейся рецессии японской экономики и тем более мировой, и просто со сменой очередного правительства. Однако время покажет. Не так давно информационные ленты облетели сообщения о том, что в США 19 марта «успешно состоялось испытание гиперзвукового планирующего блока». Пуск состоялся с тихоокеанского испытательного полигона на Гавайских островах 19 марта в 22-30 местного времени. Пресс-релиз, как водится у американцев, был полон пафоса.Почитаем перевод:В общем, звучит гимн США, развевается полосатый флаг, все встают и бросают в воздух чепчики и шляпы.Сразу же оживились различные плакальщики и кассандры-самоучки с унылыми "плачами Ярославны", обычно начинавшимися так: "Ну вот и все, теперь Америка нас догнала и перегонит".Но если посмотреть на те детали, что известны публике, трезвым взглядом, то все выглядит иначе. Первое, на что мы посмотрим, так это на видео, которое предоставило МО США. Мы, конечно, и не рассчитывали, что нам покажут все стадии полета, да еще и сам C-HGB. Но мы увидели, что запуск производится ракетой-мишенью (она же — носитель легкого класса) STARS, созданной на базе давным-давно снятой с вооружения ВМС США (и даже Великобритании) БРПЛ "Поларис-А3". STARS состоит из двух твердотопливных ступеней "Полариса" и твердотопливного блока ORBUS-1A. Она использовалась для испытаний спутников системы обнаружения, распознавания и наведения целей для ПРО США, SBIRS — той, с разработкой которых вышел такой оглушительный успех, что один из компонентов принято решение не достраивать, а второй компонент два раза переименовывали (в STSS и PTSS), непрерывно снижая требования, а теперь решили еще разок набить шишек на нерешаемой задаче и разработать новую систему. Затем эту ракету использовали для одного из двух пусков с этого же тихоокеанского полигона, одного из демонстраторов технологии гиперзвукового управляемого планирующего блока AHW в 2011 г. Эту программу закрыли после одного пуска, объявленного успешным, и второго, в ходе которого произошла авария. Впрочем, закрытие после одного-двух "успешных" пусков — это почти стандартная судьба американских гиперзвуковых программ последнего десятилетия. Что ждет C-HGB, увидим.Вторым (ключевым) моментом, на который нужно обратить внимание, является, конечно, NOTAM — предупреждение о закрытии воздушного и морского пространства в районе пуска, а то, как известно, "снег башка упадет".Так вот, по опубликованному NOTAM мы видим, что зона закрытия очень узкая, а длина ее — не более 2000 км. О чем это говорит? Узость закрытой зоны говорит о том, что маневрирования не было, изделие летело по прямой. А дальность полета демонстратора (а это он, и никакой это даже не прототип, и тем более не испытания перед принятием на вооружение) была менее 2000 км, а скорость, получается, не может превышать 3-4 км/с, как учит нас баллистика. Но это у баллистического объекта, а у нас здесь планирующий, и его скорость значительно ниже. Да и на таких скоростях и дальностях и даже однократный, не говоря о многократном, рикошет от атмосферы, которым пользуются планирующие крылатые блок, ПКБ, типа "Авангард" (15Ю71) и ему подобные, также исключается. Если мы внимательно прочтем релиз и название демонстратора, то мы поймем, что речь идет о демонстраторе корпуса вероятного будущего ПКБ. Корпуса без системы управления, без системы наведения и без целевой нагрузки тоже, конечно. То есть, в общем, это болванка формы, нужной для данных гиперзвуковых скоростей, и не более того. Разумеется, с телеметрической аппаратурой внутри, либо контрольно-записывающим комплексом (если вдруг изделие выполнено спасаемым после пуска, что сомнительно, учитывая скорости встречи с поверхностью).А само испытание и страшные стрессовые нагрузки, о которых вещает вице-адмирал Вулф, заключалось в снижающемся полете по прямой на "младших" дальностях баллистических ракет средней дальности (у которых дальность до 5500 км), и нагрузки там были крайне невелики. Успех миссии только в том, что форма корпуса оказалось достаточной для того, чтобы болванку не дестабилизировало и не разрушило потоком. Но это американцам и ранее удавалось, в частности, с эти же демонстратором почти 3 года назад. Чего они 3 года ждали, непонятно. Видимо, в тот раз успех был успехом только на бумаге и болванку перепроектировали? Возможно, но точно мы вряд ли скоро узнаем. Работы над демонстратором корпуса будущего прототипа неядерного "общего" планирующего блока обещают продолжить, но вполне могут программу в любой момент прикрыть и открыть вместо нее новую, как недавно уже случилось с рядом аналогичных программ. То ли потому, что хвастаться нечем было и дальше разрабатывать по темам, то ли просто потому, что процесс "освоения" средств кому-то в Вашингтоне важнее, чем результат.В общем, как любят говорить в одной телепередаче, "миф разрушен" — миф об успешном испытании ПКБ американцами, которые нас "догнали". Испытан демонстратор корпуса без какой-то системы управления и начинки. Если работы будут продолжены, то стоит для наглядности, пожалуй, сравнить данный успех с зачатием и появлением эмбриона с получением этим бывшим эмбрионом диплома о высшем образовании. Путь, конечно, может и не занять 20 с чем-то лет, как у человека на пути от эмбриона человека до эмбриона специалиста, но займет немало времени.Тем временем с другой стороны Тихого океана о своих амбициях в модной теме гиперзвукового оружия заявила Япония. Япония наметила свой план исследований и разработок для своего, доморощенного гиперзвукового оружия. В документе на японском языке, опубликованном на веб-сайте агентства по закупкам, технологиям и снабжению, правительство Японии сообщило, что будут созданы два класса гиперзвуковых систем: гиперзвуковая крылатая ракета (HCM) и гиперзвуковой планирующий блок (HVGP). Гиперзвуковая КР будет иметь твердотопливный прямоточный двигатель. А японский ПКБ будет иметь твердотопливный ракетный двигатель выведения на траекторию, то есть, очевидно, речь о ступени выведения, а не о "моторном гиперзвуковом управляемом планировании".Агентство также представило более подробную информацию о полезной нагрузке этих систем, причем различные боеголовки планируются как для морских, так и для наземных целей. Речь, конечно, об обычных зарядах. Первый тип будет представлять собой бронебойную БЧ, предназначенную специально для проникновения через палубу авианосца. А второй, предназначенный для атаки наземных целей, будет оснащен несколькими зарядами ударного ядра. Спрашивается, зачем создавать дорогущее гиперзвуковое изделие и ставить туда заряды ударного ядра? Чтобы потом, пролетев большое расстояние, изделие уничтожило несколько танков? Делать, что ли, нечего, некуда деньги потратить?Японские планы показывают, что разработка гиперзвуковой КР и ПКБ должны пройти так, чтобы принятие на вооружение состоялось в начале 2030-х годов. Агентство ожидает, что обе системы будут ориентироваться на спутниковую навигацию с инерциальной навигационной системой в качестве резервной. Япония стремится создать сеть из семи спутников для обеспечения непрерывного позиционирования своих сил самообороны, что позволит ей предоставлять непрерывные навигационные данные, не полагаясь на иностранные спутники. Очевидно, речь о региональной спутниковой навигации по типу индийской системы, например.Наведение планируемых ракеты и ПКБ будет достигаться либо с помощью радиочастотного изображения, преобразованного из данных доплеровского сдвига, что, по словам правительственного агентства, позволит идентифицировать скрытые морские цели в любых погодных условиях, либо с помощью инфракрасной (тепловизионной) ГСН. Возникает сразу вопрос: как такая ГСН будет работать в условиях нагрева при полете даже на "младших" гиперзвуковых скоростях, типа 5-6М? А на большее японцы и не рассчитывают.Реальны ли японские планы? Не более чем турецкий истребитель пятого поколения, разработанный полностью самостоятельно. То есть малореальны, с учетом поставленных сроков. Несмотря на наличие определенных компетенций в создании ракет-носителей и спутников, эта сфера — нечто другое, и в ней у Японии нет никаких компетенций. Работать придется почти на пустом месте и самим — американцы вряд ли поделятся информацией по данному вопросу. Придется почти с нуля создать системы наведения, работающие на таких скоростях, материалы корпусов ракет и боевых частей, теплозащиту, двигатели, отработать систему управления, а это — самая сложная задача. Россия, обладающая несколькими поколениями разработок, причем успешных, в области гиперзвукового полета и планирования и создания соответствующего оружия, шла к тому же "Авангарду" немало лет. А у Японии в этом плане конь не валялся. К тому же японский ОПК обладает рядом особенностей. Таких, как крайне высокая стоимость разработки конечных изделий, постоянное сильное превышение сроков разработки испытаний, крайне невысокая серийность изделий, что еще больше вздувает цену. Для Японии норма — делать лет 10 по 6 танков или по 5-7 САУ или по 3-5 БМП для армии, или по 5 самолетов. Флот они строят достаточно шустро, но вот все остальное стоит как из платины и изготавливается со скоростью производства средневековых парадных доспехов. Так что подобные изделия, если когда и появятся, будут стоить так, что их закупки смысла иметь почти не будут.Но, скорее всего, японский ОПК решил просто немного попиариться и освоить средства на новой модной теме гиперзвуковых вооружений. Которая может быть быстро забыта и с учетом сложной обстановки в мире, и с учетом продолжающейся рецессии японской экономики и тем более мировой, и просто со сменой очередного правительства. Однако время покажет. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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