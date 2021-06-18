Звёздный "революционер" запутался в требованиях: "Ты чё, типа, прикалываешься?"

Музыкант Юрий Лоза поделился услышанным недавно диалогом современной "звезды" с журналистом. Попытка "революционера" высказать свои требования провалилась с треском - "протестующий" банально запутался в своих же словах. "Ты, чё, типа, прикалываешься?" - очевидно занервничала "звезда".

В своём Facebook-аккаунте Лоза привёл диалог, который услышал в кафе. С другом он обсуждал текущие дела, а находившийся в их компании знакомый решил на планшете послушать интервью "кумира молодёжи, которое тот даёт известному блогеру".

Диалог получился по-настоящему фееричным, однако не полётом мысли, а, наоборот, её полным отсутствием. По словам "звезды", он постоянно ходит на акции протеста, чтобы "что-то делать". На соответствующие вопросы блогера "кумир молодёжи" заявил, что в жизни "надо что-то менять", однако что именно, объяснить не смог. При этом он добавил, что убрал бы "тех, кто виноват", однако снова не смог объяснить, в чём именно виноват. На уточнение блогера, сделал ли бы его собеседник всё "так, как надо", если бы получил такие полномочия, тот ответил отрицательно.

"- Ну, не знаю… нет, конечно, это же не я должен делать!

- Но если не ты, то кто?

- Те челы, которые знают, как надо!

- А как надо?

- Я же сказал: не как сейчас! Ты чё, типа, прикалываешься?" - привёл диалог Лоза.

При этом он отметил, что у видео было три миллиона просмотров. Он уточнил у смотревшего видео знакомого, понимают ли фанаты своего "кумира", что тот не может и двух слов связать?

"Получаю исчерпывающий ответ: а они не слушают, они смотрят", - подытожил он.