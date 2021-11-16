Звёздные войны: Российская империя наносит ответный удар

Штаты готовятся к войне с РФ и Китаем, но при этом не считают правильными намерения геополитических противников встречать агрессоров во всеоружии

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обвинил Россию в "безответственном" испытании противоспутникового оружия.

Сегодня Российская Федерация провела безрассудное испытание противоспутниковой ракеты против одного из её спутников,

– заявил на брифинге представитель американского дипведомства.

Результатом поражения аппарата, по словам Прайса, стало появление облака космического мусора из полутора тысяч более-менее крупных обломков, которые якобы угрожают теперь астронавтам на МКС и спутникам других держав.

США будут работать с союзниками и партнёрами, чтобы ответить на эти безответственные действия России,

– пообещал спикер Госдепа.

В Минобороны России не промедлили с ответом. Краткая суть его такова.

Заявления госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить РФ в создании рисков для МКС, являются лицемерием – ведь именно США и их союзники блокируют принятие в ООН проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, а Пентагон разрабатывает и испытывает там свои ударно-боевые средства. Минобороны России предупреждало своих американских партнёров об испытании, в результате которого был успешно поражён недействующий российский космический аппарат.

Секрет Полишинеля

То, что Россия давно и плотно занимается разработкой противоспутникового оружия, известно всем, кто хотя бы немного интересуется данным вопросом. Об этом, в частности, в 2019 году сообщал заместитель министра обороны России по вооружению генерал армии Владимир Поповкин. В 2018-м Центр совместных космических операций США (CSpOC) поделился данными об орбитальной активности русских: сообщалось, что русский аппарат, обозначенный разведслужбой как "объект Е", выведен на орбиту и успешно используется в качестве спутника-инспектора.

В отличие от обычных спутников, инспекторы способны менять скорость и высоту полёта, благодаря чему могут сближаться с другими аппаратами – например, чтобы обследовать их на предмет повреждений или же, наоборот, эти повреждения нанести.

Инспектор – универсальный инструмент для орбитальных спецопераций. Такие аппараты могут оснащаться камерами и манипуляторами, дающими возможность буквально разобрать вражеский спутник прямо на орбите, или комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), открывающими возможность глушения вражеских аппаратов и перехвата информации с них. При желании инспектор можно оснастить кинетическим оружием или лазерным излучателем; тогда он органично превращается в спутник-киллер. Получив мощный радар, инспектор сможет обнаруживать сверхсекретные спутники-шпионы США, в том числе и те, что считаются абсолютно защищёнными от обнаружения с Земли.

Западные обозреватели, очевидно, не без подсказки экспертов из соответствующих структур, обратили внимание на старт ракеты-носителя лёгкого класса "Рокот", который был произведён с космодрома "Плесецк" 30 ноября 2018 года. Разгонный блок "Бриз-КМ" доставил на орбиту три новых военных спутника: "Космос-2530", "Космос-2531" и "Космос-2532".

Орбитальные "кошки-мышки"

В феврале 2020-го журнал Массачусетского технологического института США (MIT Technology Review) сообщил, что один из русских спутников-инспекторов приблизился на расстояние от 300 до 150 км к американскому разведывательному спутнику USA 245, которому пришлось совершать серию манёвров, чтобы уклониться от нежелательного соседства.

А в июле 2020 года Пентагон уже вполне официально, а не через "сливные бачки", обвинил Россию в разработке противоспутникового оружия. "Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия", – говорилось в заявлении руководства Космических сил США (The United States Space Force, USSF).

В основу этого заявления легли наблюдения за поведением русских аппаратов, произведённые 18-й эскадрильей космического контроля США. В заявлении отмечалось, что 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге USSF обозначен номером 45915. Он прошёл мимо ещё одного спутника, возможно, игравшего роль мишени. Американские военные заявили, что данные испытания не были похожи на "тестирование спутника-инспектора".

Министерство обороны России, в свою очередь, подтвердило, что действительно проводило испытания аппарата, способного маневрировать на орбите. "В результате получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления", – подчеркнули в ведомстве.

"Космос признан зоной военных действий"

Со стороны риторика США выглядит оборонительной, можно даже сказать легалистской: мол, Россия скрывает разработку оружия, которое не только способно изменить стратегический баланс сил, но и нарушает международные договорённости. Однако так ли это на самом деле?

Разработка противоспутникового оружия – удовольствие весьма недешёвое. Если Москва на это тратится, значит, должны быть веские причины. И они действительно есть. В феврале 2018-го начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн заявлял буквально следующее:

Я считаю, что мы будем наносить удары из космоса через несколько лет. И мы – войска, которые должны руководить совместными боевыми действиями на этой новой оспариваемой территории. Это то, чего требует страна.

Годом позже 45-й президент США Дональд Трамп создал в стране новый вид вооружённых сил – уже упоминавшиеся нами Космические силы, USSF. Эта структура призвана взять под своё управление все силовые и разведывательные операции в безвоздушном пространстве, проводимые Управлением противоракетной обороны, ВМС, ВВС и Управлением стратегических возможностей США.

В обычной для него хвастливой манере Трамп заявил:

В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут появиться Космические силы.

В реальности, конечно, автором концепции является не Трамп. Развитие американских вооружённых сил идёт поступательно и подчиняется своей внутренней логике.

Разведка – просто космос!

Пока на повестке дня стояло "раскулачивание" стран Второго мира и низведение их до состояния failed state ("несостоявшихся государств"), а также борьба с разного рода бармалеями (опять-таки, проводимая настолько, насколько это не мешало парням из Лэнгли), каждый из участников этих миссий был заинтересован в наличии собственной космической разведки.

В результате ВМС, ВВС, Корпус морской пехоты США получили свои соответствующие подразделения. Естественно, задачи противоракетной обороны непосредственно на территории самих Штатов тоже никто не отменял, а потому и NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, North American Aerospace Defense Command) никто не расформировывал. Когда же на горизонте обозначилась возможность силового противостояния с Китаем и – в меньшей степени – с Россией, условия изменились. Американские военные поняли, что пора сводить космические силы в единый кулак, который сможет проводить масштабные операции против технологически развитых противников.

Таким образом, структурно Штаты готовятся к большой войне. Сопровождая это мощнейшей пропагандой среди собственного населения, дабы перестала действовать давняя вакцинация Вьетнамом и свежая – Афганистаном.

Эпоха орбитальных войн

При создании USSF человечество не получило ни космических лазеров, ни орбитальных бомбардировщиков. На вооружение структуры поступили не слишком новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способные глушить спутниковые сигналы. Пользы от них – лишь то, что они могут помешать врагам бомбить американских солдат с беспилотников. Однако при штате в 6,4 тысячи человек и пятилетнем бюджете в 13 млрд долларов можно не сомневаться, что перед нами – личинка будущего монстра, которую в ближайшие годы будут усиленно накачивать оружием и человеческими ресурсами.

Перспективы же развития орбитальных вооружений сейчас – самые широкие. Ситуация напоминает 30-е годы прошлого века в танкостроении: огромный выбор возможных вариантов. Радикальное удешевление доставки грузов на орбиту, ожидающееся в связи с развитием многоразовых носителей, делает возможными даже такие экзотические идеи, как проведение орбитальной бомбардировки девятитонными вольфрамовыми стержнями.

Впрочем, есть и более консервативные, но от этого не менее опасные проекты: в августе 2020-го японская газета Nikkei сообщила, что к середине 2020-х годов США и Япония могут развернуть спутниковую группировку из тысячи наноспутников, которые будут летать на высоте от 300 до 1000 км. Предложенная японцами сеть, по сути, является военным вариантом Starlink Илона Маска. Это орбитальное "покрывало" должно обеспечить непрерывное наблюдение за территориями России и Китая с целью "предупреждения о ракетных пусках".

Быстрый глобальный удар – по России

Нетрудно догадаться, что, наблюдая пуски ракет, наноспутники смогут и давать целеуказание в режиме реального времени. Соответственно, концепция "Быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike) получит второе дыхание. Ведь, как установили ещё советские специалисты, занимавшиеся проблемой уничтожения американских авианосных ударных групп (АУГ), создания дальнобойных ракет для решения этой задачи отнюдь не достаточно. Нужно ещё обеспечить целеуказание на постоянно маневрирующую АУГ. Тогда эту проблему решить так и не удалось. Зато группировка из тысячи спутников-наблюдателей в полной мере сумеет это сделать.

А вообще, много ли это – тысяча спутников на орбите? Всё познается в сравнении. По данным открытых источников, Россия в настоящее время располагает 106 космическими аппаратами различных классов; КНР имеет 109 спутников, США – 128, а Япония – всего 14.

Предлагаемая же японцами сеть будет состоять не только из спутников-наблюдателей, но и из спутников-ретрансляторов. В результате система не только будет непрерывно передавать информацию в любую точку мира, но и окажется очень устойчивой к внешнему воздействию: функции выбывших аппаратов будут перераспределяться между оставшимися.

Мы правда не должны к этому готовиться? Серьёзно? Да даже Индия готовится!

Что с того?

Кратко резюмируем сказанное. США первыми, ещё три года назад, официально приняли концепцию о том, что космос является полем боя. Соответственно, для них логично (и более того, неизбежно) размещение в космосе ударных систем. Американские вооружённые силы структурно готовятся к космическому противостоянию с технологически развитыми противниками. Появление возвращаемых ракет-носителей и малогабаритных наноспутников открывает перед ними принципиально новые возможности по созданию орбитальной инфраструктуры и выводу в космос средств поражения.

На этом фоне не испытание противоспутникового оружия, а, наоборот, игнорирование необходимости иметь его стало бы для России "безрассудством", а также безответственностью и безумием. К счастью, в самой России это очень хорошо понимают.