Звёздные войны 2.0: США и Канада хотят бороться с Россией в Арктике модернизированными спутниками

США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике. Нынешние системы не способны отследить российские гиперзвуковые ракеты, пишет WSJ.

США и Канада планируют модернизировать свои военные спутники для противостояния России в Арктическом регионе. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились провести модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Кроме того, лидеры решили запустить "расширенный диалог" по Арктике.

В систему NORAD входят спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы, расположенные в основном на Аляске и в канадской Арктике. Система играла ключевую роль в противостоянии СССР во время холодной войны, однако сейчас сильно устарела и не способна отследить гиперзвуковые ракеты России и Китая.

Байден попросил Трюдо увеличить расходы Канады на оборонную сферу, в том числе и на усовершенствование NORAD,

- цитирует WSJ слова своего источника.

Добавляется, что модернизация NORAD обойдётся США примерно в 15 миллиардов долларов. Из них 6 миллиардов должна будет заплатить Канада.