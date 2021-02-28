|
Звёздные войны 2.0: США и Канада хотят бороться с Россией в Арктике модернизированными спутниками
28 февраля 2021, 00:00 • 64 • Политика
США и Канада модернизируют спутники для борьбы с Россией в Арктике. Нынешние системы не способны отследить российские гиперзвуковые ракеты, пишет WSJ.
США и Канада планируют модернизировать свои военные спутники для противостояния России в Арктическом регионе. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились провести модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Кроме того, лидеры решили запустить "расширенный диалог" по Арктике.
В систему NORAD входят спутники, наземная радиолокационная станция и авиабазы, расположенные в основном на Аляске и в канадской Арктике. Система играла ключевую роль в противостоянии СССР во время холодной войны, однако сейчас сильно устарела и не способна отследить гиперзвуковые ракеты России и Китая.
- цитирует WSJ слова своего источника.
Добавляется, что модернизация NORAD обойдётся США примерно в 15 миллиардов долларов. Из них 6 миллиардов должна будет заплатить Канада.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2021, 01:00
|
27 февраля 2021, 16:30
|
23 февраля 2021, 21:45
|
26 февраля 2021, 23:05
|
21 февраля 2021, 20:15
|
25 февраля 2021, 09:30
|
21 февраля 2021, 13:50