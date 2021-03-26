Звуки творчества: какие поручения дал Путин для развития культуры в РФ

Темные страницы отечественной истории не должны затмевать величие подвига народа в годы войны. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с деятелями культуры, которая прошла по случаю их профессионального праздника . Во время дискуссии обсуждались проблемы этой сферы. Так, директор студии «Военфильм» Игорь Угольников отметил, что молодежь не верит рассказам о войне старшего поколения после просмотра фильмов «с оголтелыми энкавэдэшниками и генералами, которые гонят на смерть своих солдат». На встрече затрагивалось и отсутствие системной поддержки композиторов и слабовидящих исполнителей , а также проблемы с нехваткой инструментов в детских музыкальных школах и недостатком книг в библиотеках. При этом на поддержку литературы одна из участниц изначально предлагала выделить несколько триллионов рублей, ее пыл оперативно охладила министр культуры Ольга Любимова.

Музыкальная пауза

Во встрече приняли участие лауреаты премий президента молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019–2020 годы . Один из них — автор камерно-инструментальных произведений, музыки к театральным постановкам и кино Эльмир Низамов, который посетовал на отсутствие в России системной поддержки композиторов . Самым исполняемым автором в мире считается Петр Чайковский, но ситуация с современными композиторами совсем иная — в первой десятке нет ни одного россиянина, напомнил он. Владимир Путин распорядился разработать в РФ систему поддержки композиторов, поручив Министерству культуры подготовить и представить ему соответствующие предложения.

Член совета Союза композиторов России, председатель Международной гильдии молодых музыкантов «МолОт» Российского музыкального союза Ярослав Судзиловский в беседе с «Известиями» напомнил: в СССР существовала постоянная система ставок — за симфонические произведения государство платило одну сумму, за камерные — другую, и многие композиторы жили именно за счет этого. Сегодня же подавляющее большинство выпускников консерваторий не имеют возможности содержать себя таким трудом . Им приходится преподавать, заниматься аранжировками, искать какие-то случайные заработки.

— Нелогично со стороны государства: на их обучение тратятся огромные средства, потому что это в основном индивидуальная работа. Но после эти высококвалифицированные кадры просто не используются по назначению . Так что систему госзаказов в том или ином виде давно пора возрождать. Возможно, государство опасается направлять крупные средства через какую-то одну организацию, как это было раньше, но сейчас существуют различные творческие объединения, которые могут в этой работе участвовать, — уверен Ярослав Судзиловский.

Владимир Путин во время онлайн-встречи с лауреатами премий для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Незрячий пианист Олег Аккуратов, который весной 2014 года закрывал своим выступлением Олимпиаду в Сочи, рассказал президенту о проблеме, связанной с подготовкой и обучением слабовидящих музыкантов . В частности, в стране не хватает нот по системе Брайля.

— У нас очень мало сборников, педагогических работ, фортепианных нот, партитур для симфонического, джазового, народного, эстрадного оркестров, — напомнил он.

— Что касается нот по Брайлю — обещаю, мы это поправим, — отреагировал Владимир Путин.

Надо обратить на это внимание и понять, что в России есть выдающиеся, но, к сожалению, невидящие музыканты, как Олег Аккуратов, которые теперь знамениты на весь мир, и им нужны эти ноты, сказал «Известиям» народный артист России Игорь Бутман.

— Тем более, Олег выступает и на джазовом поприще, и на классическом. Когда такие таланты поднимают эту проблему, значит, надо издавать такие ноты, — уверен он.

Участники встречи с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Владимир Путин также согласился с Олегом Аккуратовым в необходимости проведения в стране русскоязычного песенного конкурса . Пианист заметил, что в настоящий момент участники различных соревнований всё чаще исполняют англоязычные песни. Президент дал поручение своей администрации и кабмину представить предложения по проведению русскоязычного песенного конкурса . Преподаватель Александр Пунько, в свою очередь, попросил главу государства создать в регионах музыкальные школы с полным составом духовых инструментов. По его словам, классы фагота, гобоя, валторны и тубы имеются далеко не в каждом образовательном учреждении. В связи с этим существует риск, что в будущем возникнет дефицит соответствующих исполнителей.

Урок истории и чтения

Встреча, однако, не была посвящена исключительно музыкальной тематике. Так, прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова поделилась своими планами реализовать постановку балета по роману «Идиот» к 200-летию Федора Достоевского. Между тем руководитель Музея Победы Александр Школьник уверен в необходимости знакомить молодое поколение с отечественной историей . При этом благодаря договоренности с московскими властями все столичные школьники смогут посетить постоянную экспозицию «Подвиг народа», которая была открыта в прошлом году, сообщил он.

Вопрос с историческим наследием затронул и директор студии «Военфильм» Игорь Угольников. По его мнению, ситуация на рынке киноиндустрии привела к тому, что молодежь зачастую не верит своим родным , рассказывающим истории о войне, из-за просмотров фильмов «с оголтелыми энкавэдэшниками и генералами, которые гонят на смерть своих солдат».

— Проблем в нашей новейшей истории, в советское время достаточно, и там есть, на что обратить внимание с тем, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны, — сказал Владимир Путин . — По поводу моды на «оголтелых энкавэдэшников» при описании событий прошлых лет: ну что — мода такая. У нас даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени.

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Всё было в нашей истории, но действительно, очень много внимания уделяется именно этой теме в кино, отметил в беседе с «Известиями» заслуженный артист России Сергей Пускепалис.

— Конечно, это несколько дискредитирует общую картину. Надо снимать правду. Игорь немного сгустил краски, но в принципе прав, — добавил он. — Понятно, что иногда обвиняют моих коллег в том, что они снимают фильмы под фестивали. Но надо понимать, что наши коллеги за границей тоже хотят вместить картины в какие-то параметры. Кто-то на это ведется, а кто-то нет. В этом есть правда, мы же живем в мировом культурном сообществе, и кто-то прислушивается к этому мнению, а кому-то плевать на него. Но таких стойких мало.

Мероприятие не обошлось и без обсуждения литературы. Так, писатель Камиль Зиганшин обратил внимание на то, что сейчас самой читаемой страной стал Китай . Он призвал добиться того, чтобы этот статус вновь получила Россия. Между тем глава Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина пожаловалась на нехватку во многих российских регионах современных книг для маленьких читателей . В связи с этим она предложила возродить субсидии библиотекам на комплектование фондов книгами в бумажном виде. Задача общества — не дать пропасть культуре чтения, уверена директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

— Мозг современного человека перегружен информацией: соцсети, игры, зрелищные фильмы, реклама, телепередачи. Всё это формирует клиповое мышление, и человеку сложно сосредоточиться на больших объемах информации, — пояснила эксперт «Известиям». — При этом мы всё равно получаем много информации, только в другом виде: новости, посты в интернете или аудиокниги. Но это не равноценная замена бумажному формату. Ученые говорят о том, что чтение снижает уровень стресса, способствует увеличению связей между мозговыми клетками, развивает аналитическое, критическое, обратное мышление.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

К слову, Мария Веденяпина также рассказала президенту о программе детского и юношеского чтения, которую ранее не согласовал Минфин. На вопрос, какой объем средств она предполагала, руководитель библиотеки подчеркнула, что «на тот момент она стоила 2 трлн» .

— Если триллиона, то понятно, почему Минфин не пропускал, — сказал Владимир Путин.

— Не триллиона, миллиарда. Я плохо с цифрами, — исправилась Мария Веденяпина.

К диалогу подключилась министр культуры Ольга Любимова, которая пояснила, что на самом деле речь идет о 550 млн рублей в год , если пополнять в субъектах все фонды, включая детские и юношеские произведения, классику и современную литературу. По ее словам, эта сумма бы спасла российские библиотеки от «постепенного угасания». После математических подсчетов, которые, возможно, слегка заставили понервничать министра финансов Антона Силуанова, Мария Веденяпина пригласила президента посетить детскую библиотеку.

— Прививку (от коронавируса. — «Известия»), как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут, и буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек, — пообещал Владимир Путин.

Владимир Путин в Детском музыкальном театре юного актера. С художественным руководителем ДМТЮА Александром Федоровым (справа) и главным балетмейстером, руководителем студии театра Майрбеком Матаевым Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Во время встречи Владимир Путин также пообещал подумать над вопросами финансирования отечественной анимации после того, как художник Леонид Носырев пожаловался на проблему коммерциализации мультфильмов. Также президент поручит проработать вопрос о финансировании ремонтных работ городских домов культуры — министр культуры РФ Ольга Любимова подтвердила, что строчка в профильном нацпроекте, касающаяся домов культуры, посвящена только селам.

После беседы с лауреатами президент посетил новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрел учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. В постановках театра задействованы артисты в возрасте от девяти до 16 лет, в репертуаре — российская и мировая музыкальная классика, рассчитанная в основном на юного зрителя.