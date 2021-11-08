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Звуки стрельбы и закрытие пункта пропуска: как развивается ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе

08 ноября 2021, 23:30  •  137 • В мире
Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на польско-белорусской границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории. Варшава и Вильнюс направили к границе военнослужащих для сдерживания беженцев, предпринявших попытки прорваться на польскую территорию. На фоне осложнения обстановки Польша заявила, что закрывает пункт пропуска «Кузница». По разным данным, у границы собрались от 2 до 4 тыс. беженцев.
 
AP © Leonid Shcheglov / BelTA
 

Польша, Литва и Белоруссия в понедельник, 8 ноября, сообщили об обострении ситуации на польско-белорусской границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории. Варшава и Вильнюс направили к границе военнослужащих для сдерживания беженцев, предпринявших попытки прорваться на польскую территорию.

Утром в понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Официальный представитель ведомства Антон Бычковский отметил, что белорусские пограничники принимают меры для обеспечения безопасности и недопущения провокаций в районе нахождения беженцев.

В свою очередь, пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Минск готовит крупную переброску нелегальных мигрантов на польскую территорию, назвав происходящее «очередной акцией белорусского врага, направленной на Польшу». В Варшаве объявили о проведении заседания штаба антикризисного управления, а также о приведении в боевую готовность Сил территориальной обороны.

Служба охраны государственной границы Литвы также сообщила, что передислоцирует силы из-за движения большой колонны мигрантов, сообщает Delfi.

Позже пограничная служба Польши сообщила на своей странице в Twitter, что мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

«Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию», — заявила представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Катажина Зданович, добавив, что никто из мигрантов не подал прошение о предоставлении убежища.

На фоне обострения ситуации президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьер-министра и главами отдельных служб.

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В свою очередь в Минобороны Польши заявили, что пограничники начали применять слезоточивый газ против мигрантов, пытающихся пересечь границу. В свою очередь в пограничном комитете Белоруссии заявили, что польские силовики задействовали авиацию для «оказания психологического давления» на собравшихся беженцев.

«Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

В комитете добавили, что в ответ часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения». Кроме того, там сообщили, что на границе с польской стороны раздаются звуки стрельбы.

Согласно данным погранкомитета Белоруссии, у польских заграждений на линии границы собралось более 2 тыс. беженцев. По оценкам польской стороны, у границы находятся 3—4 тысячи мигрантов.

Обеспокоенность обострением ситуации выразили в МИД Германии, Еврокомиссии, Евросовете и МИД Австрии, заявив, что внимательно следят за обстановкой на границе. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, выразил уверенность в том, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры для того, чтобы удерживать ситуацию в законном русле.

«Конечно, не сомневаемся и в том, что учитываются соображения и возможной обеспокоенности в связи с тем, что мигранты могут перетекать на нашу территорию», — сообщил Песков, отметив, что «ситуация, безусловно, непростая».

На фоне осложнения обстановки Польша заявила, что закрывает пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией. Путешественникам рекомендовано направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня, то есть с 9 ноября, с 07:00 (09:00 мск) будет приостановлено движение на автодорожном пограничном переходе в Кузнице», — приводит сообщение РИА Новости.

Напомним, ситуация на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой обострилась летом 2021 года.

Варшава и Вильнюс обвиняет в ухудшении ситуации власти Белоруссии. В частности, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказывал мнение, что таким образом Минск отвечает на санкции ЕС. Белорусские власти признают наличие проблем на границе, однако отвергают подобные обвинения.

2 ноября президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве укрепления на государственной границе с Белоруссией. Тогда же глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что правительство страны на три месяца продлило участие армии в охране границы, отметив, что ситуация остаётся сложной.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала двойные стандарты ЕС в связи с заявлениями Литвы и Польши о строительстве ограждений на границе с Белоруссией, напомнив, что ранее в Европе критиковали схожее решение 45-го президента США Дональда Трампа о строительстве стены с Мексикой. По её словам, в стремлении не допустить мигрантов на свою территорию некоторые государства ЕС задействуют силовые методы, физически выдворяя просителей убежища из страны или не давая им проникнуть через свои границы. 

Вместе с тем в октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад не обвинять республику в ситуации с миграционным кризисом.

В разговоре с корреспондентом CNN он напомнил, что власти республики приглашали на границу западные телеканалы, чтобы журналисты могли взглянуть на ситуацию.

«Мы их (беженцев. — RT) просим: вернитесь до морозов в Беларусь, побудьте хоть в Беларуси. «Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое там убежище. Мы ждём». Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. И что, только через территорию Беларуси в вашу страну и в Евросоюз идут люди? А через Средиземное море? Испания, Италия, Греция», — цитирует его «СБ. Беларусь сегодня».

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