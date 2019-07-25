Звук на видео вырезали, говорили на русском: СБУ опубликовала ролик задержания танкера России в Измаиле

Видеозапись опубликована в официальном канале украинского ведомства на Youtube. Как следует из видео, украинские пограничники и сотрудники СБУ поднялись на борт танкера с понятыми.

На публикуемом видео заметно, что во время появления в кадре членов экипажа звук на видео отсутствует. При этом снимающий ролик оператор говорит по-русски.

Напомним, 25 июля СБУ задержала в порту Измаила российский танкер Neyma (первоначально сообщалось, что речь идет о судне Nika Spirit). Поводом стало участие судна в операции по блокированию кораблей украинских ВМС во время их попытки прорыва в Азовское море 25 ноября 2018 года.