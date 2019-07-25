Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Смелый диагноз эксперта из Германии ВЗБУДОРАЖИЛ гостей Соловьева! Анализ ситуаци...
Как Дагестан зачищают от коррупции
Об антироссийском фронте левосеков и бабла
«Газовая бомба» для Молдовы и Приднестровья
Главная / Политика

Звук на видео вырезали, говорили на русском: СБУ опубликовала ролик задержания танкера России в Измаиле

25 июля 2019, 16:09  •  18 • Политика
СБУ опубликовала кадры задержания российского танкера Neyma, участвовавшего в операции блокирования судов украинских ВМС под Керчью 25 ноября 2018 года.
Видеозапись опубликована в официальном канале украинского ведомства на Youtube. Как следует из видео, украинские пограничники и сотрудники СБУ поднялись на борт танкера с понятыми.
На публикуемом видео заметно, что во время появления в кадре членов экипажа звук на видео отсутствует. При этом снимающий ролик оператор говорит по-русски.
Напомним, 25 июля СБУ задержала в порту Измаила российский танкер Neyma (первоначально сообщалось, что речь идет о судне Nika Spirit). Поводом стало участие судна в операции по блокированию кораблей украинских ВМС во время их попытки прорыва в Азовское море 25 ноября 2018 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
24 июля 2019, 20:39
Теперь официально: Борис Джонсон - премьер-министр Великобритании
25 июля 2019, 01:09
Захарова уличила журналиста Би-би-си в двойной трактовке слов Путина о Латинской Америке
24 июля 2019, 20:39
"Нужно было оккупировать всю Грузию": Жириновский призвал отвечать так, чтобы никто после не "посмел унизить Россию"
24 июля 2019, 23:54
В Иркутской области дистанцировались от нового "Чернобыля": Главу Росприроднадзора раскритиковали за "некорректные сравнения"
24 июля 2019, 17:24
Первая за треть века боевая кругосветка увенчается… спорами
25 июля 2019, 03:09
Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое
22 июля 2019, 13:24
"Столько голодала в путинских казематах!": Twitter "взорвался" шутками про оглушительный провал Савченко на выборах в Раду
21 июля 2019, 01:24
Удерживали два дня: что известно об изнасиловании россиянки в Испании
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение премьером лоббиста МВФ
18 июля 2019, 14:54
В Киеве готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69»
21 июля 2019, 14:39
Паника на Украине: в Киеве ждут удара российских войск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.