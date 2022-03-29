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Звучит, как анекдот: Украина пытается выгнать Россию из МАГАТЭ

29 марта 2022, 09:30  •  77 • Политика
Украина вместе со своими партнерами взялась за работу над исключением России из МАГАТЭ. Объяснение этому в Киеве нашли в "политике ядерного терроризма" нашей страны.
Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что ее страна работает над исключением России из МАГАТЭ. Она отметила, что дело в "политике ядерного терроризма, которую проводят россияне, захватывая украинские АЭС".
При этом в самом МАГАТЭ понимают, что именно войска России сохранили целостность Чернобыльской и Запорожской АЭС. Если бы не они, то на месте станций уже были бы руины.
Напомним, Россия занимает втрое второе место среди стран Европы по мощности атомной генерации. Также наша страна ведет проектирование, строительство и вывод из эксплуатации атомных энергоблоков, а заодно занимается переработкой и утилизацией отработанного ядерного топлива.
"И тут в МАГАТЭ типа говорят: не, Россия должна выйти из числа участников организации. Смех, да и только", - пишет Телеграм-канал "Желтые сливы".

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