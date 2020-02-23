Звонок по просьбе Идлиба: Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Турции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

В рамках диалога стороны обсудили ситуацию в зоне военного конфликта в Сирии. Акцент был сделан на стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации.

"В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации", - указано в заявлении.

Как сообщал телеканал "360", 20 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Основное внимание глав государств было уделено ситуации в сирийской провинции Идлиб, где поддерживаемые турецкой стороной незаконные бандформирования атаковали позиции Сирийской правительственной армии (САА).

Москву, Берлин и Париж особенно беспокоит вопрос недопущения негативных гуманитарных последствий для мирного населения региона. Поэтому Макрон и Меркель сообщили Путину, что готовы провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом сам Эрдоган провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По итогам диалога объявлено, что стороны якобы вырабатывают совместное решение по Идлибу.