Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Нацист признал Украину Россией
Главная / Политика

Звонок Меркель приблизил Лукашенко к триумфу

16 ноября 2021, 20:35  •  127 • Политика
Александр Лукашенко и Ангела Меркель. Фото: Утро.news
В Евросоюзе фактически признали легитимность президента Белоруссии
На европейском континенте несколько месяцев тлел миграционный кризис, который всего неделю назад вылился в открытое противостояние на границе Белоруссии и Польши. Президент РБ Александр Лукашенко никогда не скрывал, что решить этот конфликт можно только с ним за столом переговоров. Парадокс ситуации заключается в том, что, согласившись на диалог, европейские политики фактически признают легитимность Лукашенко как главы государства. Исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, кажется, решилась на этот шаг.
Некоторые эксперты и оппозиционные политики неоднократно заявляли, что эскалация миграционного кризиса нужна Лукашенко именно для того, чтобы Евросоюз обратил на него внимание, начал переговоры и признал его легитимным президентом. Звонок Меркель фактически приблизил белорусского правителя к заветной цели и ознаменовал его триумф над Европой.
По мнению политолога Александра Рара, Меркель, начав переговоры с Лукашенко, признала его легитимность. Эксперт предположил, что теперь президент Белоруссии может остановить миграционный кризис, потому что добился от Запада того, что хотел.
"Лукашенко все-таки добился своего. Меркель его признала, позвонила, теперь о нелегитимности президента говорить будет в Европе невозможно", – заявил Рар.
Напомним, ранее политолог Яков Кедми предположили, что Минск и Берлин смогли найти решение миграционного кризиса. По его мнению, Лукашенко и Меркель планируют обсудить, как переправить беженцев в ФРГ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





127
Источник
Похожие новости
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
16 ноября 2021, 07:10
Украина получила от Путина "приз за несговорчивость"
16 ноября 2021, 03:40
Как Украина переживёт зиму: У Киева осталось три варианта - эксперт
16 ноября 2021, 14:45
Россия рассекретила космические испытания США после скандального заявления Госдепа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 18:20
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
15 ноября 2021, 08:25
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных проблемах
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
13 ноября 2021, 03:20
Русские готовятся к войне? Баранец объяснил: "Не сегодня-завтра Путин с Шойгу ворвутся"
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
10 ноября 2021, 01:15
Названы две главные ошибки водителей на ночной дороге: Автоэксперт подсказал, как их избежать
13 ноября 2021, 15:00
Уже без шуток: От России требуют неисполнимого - покаяния по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.