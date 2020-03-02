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Звонок Лаврова помог: Турция освободила журналистов российского СМИ

02 марта 2020, 09:54  •  72 • Политика
Задержанных в Турции журналистов Sputnik отпустили, подтвердила жена главреда издания, который был взят под стражу после жалобы в полицию. Это произошло вскоре после телефонного разговора глав МИД России и Турции.
Турция отпустила журналиста российского СМИ, задержанного в Стамбуле вечером 29 февраля. Подробностями случившегося поделилась его жена. Речь идёт о главном редакторе турецкого Sputnik Махире Бозтепе.
29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались вломиться неизвестные. При этом злоумышленники выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Главред Sputnik Турция и его коллеги обратились по этому поводу в правоохранительные органы, но были задержаны.
Освобождение журналистов российского СМИ произошло вскоре после телефонного разговора главы российского МИД Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действиях сотрудников Sputnik Турция.
"Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного в Стамбуле, освободили", - подтвердила в интервью РИА Новости жена задержанного.

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