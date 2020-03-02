|
Звонок Лаврова помог: Турция освободила журналистов российского СМИ
02 марта 2020, 09:54 • 72 • Политика
Задержанных в Турции журналистов Sputnik отпустили, подтвердила жена главреда издания, который был взят под стражу после жалобы в полицию. Это произошло вскоре после телефонного разговора глав МИД России и Турции.
Турция отпустила журналиста российского СМИ, задержанного в Стамбуле вечером 29 февраля. Подробностями случившегося поделилась его жена. Речь идёт о главном редакторе турецкого Sputnik Махире Бозтепе.
29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались вломиться неизвестные. При этом злоумышленники выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Главред Sputnik Турция и его коллеги обратились по этому поводу в правоохранительные органы, но были задержаны.
Освобождение журналистов российского СМИ произошло вскоре после телефонного разговора главы российского МИД Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действиях сотрудников Sputnik Турция.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 февраля 2020, 05:09
|
29 февраля 2020, 02:39
|
27 февраля 2020, 14:54
|
28 февраля 2020, 07:09
|
01 марта 2020, 07:39
|
26 февраля 2020, 12:54
|
25 февраля 2020, 04:24