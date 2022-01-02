Звонок Эрдогана Путину: Неожиданное совпадение обнаружил Соловьёв

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили вопросы безопасности. Известный телеведущий Владимир Соловьёв обнаружил неожиданное совпадение. Он предположил, что звонок Эрдогана мог быть осуществлён неслучайно.

Лидеры двух стран в воскресенье затронули вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, в ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили выдвинутые Россией требования по гарантиям безопасности, ситуацию в Сирии, Ливии и Закавказье.

Известный телеведущий Владимир Соловьёв обратил внимание, что телефонный разговор состоялся на фоне активизации русских военных в Сирии.

Любопытное совпадение по времени. Сегодня наши ВКС активно работали в Сирии,

- напомнил он в Telegram.

Скриншот: Telegram/СОЛОВЬЁВ

Сирия является крайне сложной темой для России и Турции. Москва поддерживает законно избранного президента САР Башара Асада и по просьбе официального Дамаска проводит на территории республики антитеррористическую операцию. Именно благодаря участию русских военных удалось разбить террористов, которые ещё несколько лет назад контролировали часть территории Ирака и Сирии.

Турция же поддерживает сирийскую вооружённую оппозицию, которая с 2011 года пытается свергнуть Асада. Турецкие войска незаконно находятся на территории страны (Турция не имеет ни разрешения Дамаска, ни мандата СБ ООН) под предлогом борьбы с сирийскими курдами, которых Анкара считает террористами.

Тем не менее Россия и Турция смогли договориться по вопросу Сирии. Сегодня они вместе обеспечивают безопасность на территории САР.