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Звонок Эрдогана Путину: Неожиданное совпадение обнаружил Соловьёв

02 января 2022, 19:10  •  314 • Политика
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили вопросы безопасности. Известный телеведущий Владимир Соловьёв обнаружил неожиданное совпадение. Он предположил, что звонок Эрдогана мог быть осуществлён неслучайно.
Лидеры двух стран в воскресенье затронули вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. В частности, в ходе разговора Путин и Эрдоган обсудили выдвинутые Россией требования по гарантиям безопасности, ситуацию в Сирии, Ливии и Закавказье.
Известный телеведущий Владимир Соловьёв обратил внимание, что телефонный разговор состоялся на фоне активизации русских военных в Сирии.
Любопытное совпадение по времени. Сегодня наши ВКС активно работали в Сирии,
- напомнил он в Telegram.
Скриншот: Telegram/СОЛОВЬЁВ
Сирия является крайне сложной темой для России и Турции. Москва поддерживает законно избранного президента САР Башара Асада и по просьбе официального Дамаска проводит на территории республики антитеррористическую операцию. Именно благодаря участию русских военных удалось разбить террористов, которые ещё несколько лет назад контролировали часть территории Ирака и Сирии.
Турция же поддерживает сирийскую вооружённую оппозицию, которая с 2011 года пытается свергнуть Асада. Турецкие войска незаконно находятся на территории страны (Турция не имеет ни разрешения Дамаска, ни мандата СБ ООН) под предлогом борьбы с сирийскими курдами, которых Анкара считает террористами.
Тем не менее Россия и Турция смогли договориться по вопросу Сирии. Сегодня они вместе обеспечивают безопасность на территории САР.

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