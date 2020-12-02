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Звоночек для Украины: Республики Донбасса выступят в ООН, несмотря на сопротивление Парижа и Берлина
02 декабря 2020, 22:30 • 87 • Политика
Представители республик Донбасса выступят в ООН, несмотря на сопротивление Парижа и Берлина. В ДНР назвали предстоящее мероприятие "хорошим звоночком для Украины".
Об этом в среду заявил глава комитета Народного совета ДНР по внешней политике Владислав Бердичевский. По его словам, Германия и Франция, которые являются гарантами Минского процесса, по какой-то причине пытались сорвать выступление республик в ООН.
Бердичевский отметил, что это не официальное заседание ООН, а скорее кулуарная встреча. Несмотря на это, она имеет огромное значение для ЛНР и ДНР, поскольку республикам впервые дали возможность обратиться к мировому сообществу напрямую, а не через посредников.
Отметим, что в 2015 году были заключены вторые Минские соглашения, которые представляют собой план по мирному урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе. Документ обязывает Украину прекратить огонь, отвести от линии соприкосновения войска, осуществить обмен пленными по принципу "всех на всех", дать Донбассу особый статус, провести местные выборы и объявить амнистию тем, кто участвовал в войне на стороне ДНР и ЛНР. Однако за все эти годы Киев не выполнил ни одного из этих пунктов. В последнее время украинские чиновники всё чаще говорят о необходимости пересмотра Минских соглашений или полного ухода от них.
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