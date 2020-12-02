Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт види...
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Главная / Политика

Звоночек для Украины: Республики Донбасса выступят в ООН, несмотря на сопротивление Парижа и Берлина

02 декабря 2020, 22:30  •  87 • Политика
Представители республик Донбасса выступят в ООН, несмотря на сопротивление Парижа и Берлина. В ДНР назвали предстоящее мероприятие "хорошим звоночком для Украины".
Об этом в среду заявил глава комитета Народного совета ДНР по внешней политике Владислав Бердичевский. По его словам, Германия и Франция, которые являются гарантами Минского процесса, по какой-то причине пытались сорвать выступление республик в ООН.
Бердичевский отметил, что это не официальное заседание ООН, а скорее кулуарная встреча. Несмотря на это, она имеет огромное значение для ЛНР и ДНР, поскольку республикам впервые дали возможность обратиться к мировому сообществу напрямую, а не через посредников.
Впервые в стенах здания ООН прозвучат заявления наших представителей. Ничего конкретного ждать от этого сейчас не стоит, но это такой "хороший" звоночек для Украины", - пояснил глава комитета порталу Nation News.
Отметим, что в 2015 году были заключены вторые Минские соглашения, которые представляют собой план по мирному урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе. Документ обязывает Украину прекратить огонь, отвести от линии соприкосновения войска, осуществить обмен пленными по принципу "всех на всех", дать Донбассу особый статус, провести местные выборы и объявить амнистию тем, кто участвовал в войне на стороне ДНР и ЛНР. Однако за все эти годы Киев не выполнил ни одного из этих пунктов. В последнее время украинские чиновники всё чаще говорят о необходимости пересмотра Минских соглашений или полного ухода от них.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
02 декабря 2020, 01:25
"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах
02 декабря 2020, 08:45
"Уничтожим вместе с детьми и собаками": Украинские националисты переняли методы ИГИЛ*
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 декабря 2020, 11:30
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
02 декабря 2020, 06:00
Зеленский быстро вылечился от коронавируса не чудом, а российским препаратом
02 декабря 2020, 03:15
Русский язык - это издевательство: Казахстан повторяет ошибки Украины - Медведев
02 декабря 2020, 12:25
Решение ЕСПЧ вскрыло ложь Киева в деле о крушении MH17 - политолог
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
25 ноября 2020, 23:40
Жительница Донецка загнала в угол генерала СБУ
27 ноября 2020, 16:55
Юристы Google сбежали с заседания суда в Москве после простейшего требования
30 ноября 2020, 11:50
Замерзающая Россия могла стать хитом на Украине, если бы не глупый провал готовивших провокацию
28 ноября 2020, 21:20
"А кто он вообще такой?": Навальный решил раскулачить Россию на деньги ЕС
27 ноября 2020, 04:05
Удар в спину России: Эрдоган аннексирует Карабах
27 ноября 2020, 07:45
"Дьявол кроется в деталях": Германия ответила на 75 вопросов по "делу Навального", Сосновский оценил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.