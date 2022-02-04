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Звонки Макрона: Как Путин и Зеленский ответили на расспросы француза?

04 февраля 2022, 00:55  •  45 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с коллегами из России и Украины. Стало известно, как Владимир Путин и Владимир Зеленский ответили на заданные им вопросы.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон за последние семь дней общались по телефону уже третий раз. Пресс-служба Кремля сообщила, что инициатива продолжить обсуждение актуальных вопросов принадлежала французской стороне.
Президенты Франции и России вернулись к предметному разговору о кризисе на Украине, а также обсудили выработку долгосрочных юридически обоснованных гарантий безопасности России.
"Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза", - сказано в сообщении.
Путин вновь обратил внимание собеседника на провокационную риторику и действия официального Киева, отметив, что подобное противоречит минским договорённостям.
Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом Франции в Twitter. На всякий случай на двух языках - украинском и английском.
Украинский лидер отметил, что обсуждалось "противодействие вызовам безопасности", а также "активизация мирного процесса в рамках "нормандского формата". Президенты Украины и Франции согласовали сотрудничество "по поддержанию стойкости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия".

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