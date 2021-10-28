Звонка Путина хватило для спасения Европы. Или нет? "Зима будет очень-очень интересной" - Колясников

Одного звонка Путина с поручением о наполнении европейских хранилищ газом хватило для изменения цен на рынке, а значит и для спасения наших соседей. Впрочем, Сергей Колясников полагает, что не всё так просто. "Зима будет очень-очень интересной", - говорит эксперт.

Президент России Владимир Путин отдал поручение наполнить хранилища газа в Евросоюзе. Исполнит задачу "Газпром". Сразу после оглашения информации об указании цены на газ снизились. А если говорить совсем просто - обвалились.

Таким образом, одного телефонного звонка президента России хватило, чтобы в корне изменить ситуацию. На это обращает внимание и публицист, блогер Сергей "Zergulio" Колясников:

Много ли таких, чей телефонный звонок может снизить цену на газ на несколько сотен долларов за тысячу кубометров, что для закупающих газ стран будет измеряться сотнями миллионов и миллиардами долларов?

Казалось бы, для Европы критические дни пройдены. Однако Колясников полагает, что пока рано радоваться, поскольку указание касается лишь наполнения газом хранилищ. Речь не идёт о продаже топлива по низким ценам в Европе. Кроме того, до конца года речь может идти максимум о цифре в 5 млрд кубометров.

И то если придётся увеличить транзит через Кастрюлестан, чего "Газпром" избегает уже давно, строго придерживаясь договорных объёмов, - пояснил Колясников, добавив. - Эта зима будет очень-очень интересной. Для нас с вами.

Что касается Европы, для соседей зимние дни будут самыми тяжёлыми. Вероятно, следует ждать и закрытия производств, и дефицита тепла, равно как и продовольствия. Однако винить здесь европейцам следует самих себя, полагает Колясников. Их рынок одолела гремучая смесь русофобии, странной веры в "зелёную энергетику", желание быть с США, которые просто продали свой газ Китаю, потому что это было выгоднее.