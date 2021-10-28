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Звонка Путина хватило для спасения Европы. Или нет? "Зима будет очень-очень интересной" - Колясников
28 октября 2021, 11:00 • 159 • Политика
Одного звонка Путина с поручением о наполнении европейских хранилищ газом хватило для изменения цен на рынке, а значит и для спасения наших соседей. Впрочем, Сергей Колясников полагает, что не всё так просто. "Зима будет очень-очень интересной", - говорит эксперт.
Президент России Владимир Путин отдал поручение наполнить хранилища газа в Евросоюзе. Исполнит задачу "Газпром". Сразу после оглашения информации об указании цены на газ снизились. А если говорить совсем просто - обвалились.
Таким образом, одного телефонного звонка президента России хватило, чтобы в корне изменить ситуацию. На это обращает внимание и публицист, блогер Сергей "Zergulio" Колясников:
Казалось бы, для Европы критические дни пройдены. Однако Колясников полагает, что пока рано радоваться, поскольку указание касается лишь наполнения газом хранилищ. Речь не идёт о продаже топлива по низким ценам в Европе. Кроме того, до конца года речь может идти максимум о цифре в 5 млрд кубометров.
Что касается Европы, для соседей зимние дни будут самыми тяжёлыми. Вероятно, следует ждать и закрытия производств, и дефицита тепла, равно как и продовольствия. Однако винить здесь европейцам следует самих себя, полагает Колясников. Их рынок одолела гремучая смесь русофобии, странной веры в "зелёную энергетику", желание быть с США, которые просто продали свой газ Китаю, потому что это было выгоднее.
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