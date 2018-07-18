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Звезды «Квартета И» объяснили, почему они отказались ездить в Крым

18 июля 2018, 15:39  •  106 • В России

Громкое заявление сделал участник "Квартет И" Ростислав Хаит. Он признался, что основанный им, Леонидом Барацем, Камилем Лариным и Александром Демидовым театр, не будет давать гастроли в Крыму. Якобы они боятся украинских санкций.

Объясниться артисты не захотели.

- Это Слава давал какое-то интервью. Что тут комментировать? Поэтому мы не хотим давать каких-то оценок тому, что происходит в Крыму, - сказал "КП" Леонид Барц.

Так в чем же причина отказа от поездок в Крым? Подробности этого решения раскрыл близкий друг «Квартета И» и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

- Слава - гражданин Украины. Вся его семья, все его родственники живут в Одессе, - рассказал «КП» Алексей Кортнев. - Как он может рисковать связями со своими родными? В угоду политическим дрязгам между нашими странами отказаться от своих родных? Ведь ему будет закрыт въезд на Украину. Семейные ценности выше стоят, чем политические амбиции. Лешка (Леонид Барц) поменял паспорт на российский. Но вся их семья живет в Одессе. Они не имеют морального права ставить под угрозу контакт с ними, поехав в Крым или на Донбасс.

А вот сам музыкант в 2017-м попал в украинский «черный список».

- Я не был в Украине после попадания в "Миротворец", - поделился Кортнев. - Это мое попадание не было спровоцировано никакими объективными фактами. Ну попал и попал. Не очень по этому поводу переживаю. Мое высказывание по Крыму было сделано в 2014-м году, а на "Миротворец" я попал в 2017-м. Где логика? Я не понимаю. Хотя после 2014 года я неоднократно бывал в Украине с концертами: в Одессе, в Киеве. Теперь организаторы отказываются. Боятся, что возникнут проблемы: развернут на границе или отменят концерт до его начала.

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