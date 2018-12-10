Звезду сериала "Спрут" занесли в черный список Минкульта Украины

Итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо, некогда исполнивший роль комиссара Каттани в известном сериале "Спрут", оказался в черном списке украинского Минкульта. Вместе с ним в данном перечне лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности современной Украины, находятся еще 144 человека.

Сообщение о применении к актеру рестрикций опубликовано на сайте украинского государственного ведомства. Сообщается, что имя Плачидо было внесено в черный список Минкульта по запросу СБУ.

Напомним, что внесение имени того или иного деятеля искусства в черный список украинского Министерства культуры означает, что фильмы и сериалы с его участием будут запрещены к демонстрации на территории страны. Уже выданные разрешения к показу прекращают свое действие.

Также отметим, что вместе с Плачидо среди почти полутора сотен лиц, внесенных в данный список, находятся такие представители кинематографических профессий, как режиссер Эмир Кустурица и звезда американских боевиков 1990-х Стивен Сигал. Всего в список включено 145 имен и фамилий.