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Звезду сериала "Спрут" занесли в черный список Минкульта Украины
10 декабря 2018, 21:39 • 97 • Политика
Итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо, некогда исполнивший роль комиссара Каттани в известном сериале "Спрут", оказался в черном списке украинского Минкульта. Вместе с ним в данном перечне лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности современной Украины, находятся еще 144 человека.
Сообщение о применении к актеру рестрикций опубликовано на сайте украинского государственного ведомства. Сообщается, что имя Плачидо было внесено в черный список Минкульта по запросу СБУ.
Напомним, что внесение имени того или иного деятеля искусства в черный список украинского Министерства культуры означает, что фильмы и сериалы с его участием будут запрещены к демонстрации на территории страны. Уже выданные разрешения к показу прекращают свое действие.
Также отметим, что вместе с Плачидо среди почти полутора сотен лиц, внесенных в данный список, находятся такие представители кинематографических профессий, как режиссер Эмир Кустурица и звезда американских боевиков 1990-х Стивен Сигал. Всего в список включено 145 имен и фамилий.
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