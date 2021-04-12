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Звездные войны XXI века: какое оружие может оказаться в космосе

12 апреля 2021, 17:00  •  100 • Война
Россия призывает начать переговоры о международном соглашении по космосу, чтобы предотвратить старт гонки вооружений в околоземном пространстве. Об этом в видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой. За основу предлагаем взять соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году», — говорится в обращении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
При этом Москва предлагает принять странами политическое обязательство не размещать первыми оружие в космосе до тех пор, пока многосторонний документ будет находиться в разработке.
По словам Лаврова, к этой инициативе уже присоединились три десятка государств.

США: борьба на суше и в космосе

Между тем, обстановка в околоземном космическом пространстве складывается следующим образом. Американские аналитики соглашаются в одном: уже сегодня Соединенные Штаты в значительной степени зависят от космоса. Более того, эта зависимость с каждым годом возрастает, что приводит к уязвимости США через околоземное пространство.
Поэтому в США всерьез рассматриваются различные варианты противостояния возможной агрессии в космосе. К примеру, вывод из строя или разрушение системы глобального позиционирования (GPS) может повлиять не только на ход и исход вооруженной борьбы. Американские эксперты предупреждают, что масштабное и эффективное нападение на инфраструктуру GPS поставит под угрозу морскую торговлю и гражданскую авиацию, которые используют GPS для навигации.
Иными словами, одно лишь прекращение функционирования системы глобального позиционирования означает катастрофу для постиндустриального мира. А есть еще спутники связи, космические аппараты прогнозирования погоды, системы предупреждения о ракетном нападении.
Все перечисленное выше, к слову, относится к любой из стран, имеющей в космосе развитую орбитальную группировку космических аппаратов.
В свете последних испытаний в мире противоспутникового оружия стоит изучить, полагают американские аналитики, в каком именно состоянии находятся другие страны с точки зрения возможностей для ведения вооруженной борьбы в космосе.
Наиболее убедительной демонстрацией космоса как предстоящего поля битвы стало недавнее создание Космических сил в США. Как ранее писала «Газета.Ru», национальная стратегия США рассматривает космос как такое же поле боя, как суша, воздух или море.
Скорее всего, уже в недалеком будущем флотилии орбитальных самолетов, созданные на основе экспериментальных космопланов X-37B, будут вести вооруженную борьбу в космосе. Они могут быть оснащены малокалиберными скорострельными пушками, которые в условия космоса способны эффективно поражать космические аппараты на больших дальностях.
Вполне возможно, что на космических истребителях будущего будет установлено и управляемое ракетное оружие, и оружие на новых физических принципах.
Таким образом, первоочередная цель для будущих воздушно-космических самолетов США — разгром орбитальных группировок противников Соединенных Штатов. В войнах будущего доминирование в космосе будет означать победу и на Земле, убеждены специалисты.

Китай: спутники-чистильщики

Китай — еще одна страна с собственными серьезными амбициями в сфере противоспутникового оружия. Одно из первых испытаний такого оружия было проведено китайскими военными в 2007 году. Тогда противоспутниковой ракетой был поражен спутник на высоте 865 км. В 2013 году Китай провел испытания трех спутников, которые также могут быть использованы в качестве спутников-перехватчиков.
Так, по данным Foreign Policy, Китай провел испытания нескольких так называемых спутников-чистильщиков (scavenger), которые используют выдвижной манипулятор для захвата других спутников.
Кроме того, Китай продемонстрировал способность своих спутников осуществлять маневры вокруг геостационарного пояса, а это позволяет его спутникам сближаться с другими объектами на орбите.
Народно-освободительная армия Китая в 2015 году создала Силы стратегической поддержки (ССП), которые занимаются разведкой и ведением боевых действий в киберпространстве и космосе.

Индия: оружие-перехватчик

27 марта 2019 года Индия объявила об успешном испытании противоспутникового оружия, тогда был уничтожен один из индийских же низкоорбитальных спутников. В Вашингтоне этот запуск охарактеризовали как еще одну возможность подчеркнуть природу космоса как оспариваемой ныне области.
В частности, перехват в Индии был осуществлен примерно на той же высоте орбиты, что и в Соединенных Штатах в 2008 году, но в то же время он был намного ниже, чем в Китае. Подрыв боевой части индийского перехватчика образовал в ближнем космосе облако мусора, которое потенциально может угрожать другим космическим аппаратам.

Россия: спутник преследования

Что касается России, то, как ранее писала «Газета.Ru»,
в 2020 году два российских спутника Космос-2542 и Космос-2543 преследовали американский космический аппарат, известный как USA 245 или KH-11.
Time Magazine тогда сообщил, что российские спутники находились в радиусе всего 100 миль (около 160 км) от KH-11, что глава Космических сил США Джон Рэймонд назвал это «необычным и тревожным».
Как пишут обозреватели Defense News, «околоземное космическое пространство стало ключевой ареной потенциального конфликта в эпоху конкуренции великих держав. Китай и Россия осуществили милитаризацию ближнего космоса и превратили его в область ведения боевых действий».
Чтобы наметить некоторые юридически точные формулировки и разъяснения относительно угроз, которые ракеты-носители с аппаратами-перехватчиками представляют для объектов на орбите, группа правительственных экспертов ООН вела переговоры в Женеве, чтобы разработать примерную форму Договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве, который в конечном итоге оказался бы работающим документом.
Однако пока эксперты по этому вопросу так и не достигли согласия.
Это произошло в основном из-за различий между членами делегаций (включая США, Россию, Китай и Индию) в отношении того, необходимы ли юридически обязательные усилия для обеспечения того, чтобы космос был безопасен и стабилен.
В ходе двух сессий эксперты из 25 стран, включая Россию, Китай, Бразилию, Индию, США, предпринимали усилия с целью выработки консенсусного документа, однако в последний день американский эксперт заблокировал его принятие, причем без какого-либо внятного объяснения причин. В результате итоговый документ так и не был принят.
Напомним, в декабре 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.
Первая резолюция призывала все государства, в частности те, которые обладают крупным космическим потенциалом, активно содействовать мирному использованию космического пространства, предотвращать там гонку вооружений и воздерживаться от действий, противоречащих этой цели.
Вторая резолюция призывала запретить размещение оружия в космическом пространстве. 126 стран проголосовали «за», 4 — «против» (Грузия, Израиль, Украина, США), 46 — воздержались, включая государства-члены ЕС.
Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы ее применении в отношении космических объектов, который Пекин и Москва представили в ООН, по мнению Вашингтона, свяжет руки Америке в космосе.
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