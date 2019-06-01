Звездные войны: Американские санкции добрались до космической отрасли

Пентагон также опубликовал список стран, услугами которых с 1 января 2023 года запрещено пользоваться при космических пусках. В черном списке Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

На сегодняшний день собственных ракет у Америки нет. То, что сейчас испытает Илон Маск, уступает в надежности кораблям нашего производства. На МКС американских астронавтов продукты и оборудование доставляют опять же наши "Союзы".

В Роскосмосе говорят, что несмотря на санкции, все же планируют продолжать работать с США, передает телеканал "360".

- Сохраним наши партнерские отношения с фирмами в Соединенных Штатах, которые тоже испытывают огромное давление, но они делают предпочтение российским двигателям в силу их высокой надежности и соотношения "цена — качество", - прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В США хотят заменить российские ракеты американскими. Их разработкой занимаются компании SpaceX и Boeing. В настоящее время они считаются не очень надежными, поэтому пилотируемые пуски откладываются.

- Вашингтон же просто не может позволить себе очередную катастрофу по типу "Челленджера", - комментирует политолог из Германии Александр Рар, вспомнив случай 1973 года, когда космический корабль на 73 секунде полета разрушился.

Тогда погибло 7 космонавтов. А причиной назвали взрыв внешнего топливного бака. Как считает политолог, Вашингтон не станет отказываться от работы с Москвой, пока они зависят от наших ракет.

- Планы Штатов очень амбициозны, - считает американский политолог Эндрю Корыбко. - За три года невозможно подготовить корабли, которые не успели сделать за десятки лет.