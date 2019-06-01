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Звездные войны: Американские санкции добрались до космической отрасли
01 июня 2019, 15:24 • 64 • Политика
Военные в США заявили, что к 2023 году сначала откажутся сотрудничать с Россией по запускам ракет для вывода спутников, а потом и от запуска носителей космических челноков. Американские санкции добрались до космической отрасли.
Пентагон также опубликовал список стран, услугами которых с 1 января 2023 года запрещено пользоваться при космических пусках. В черном списке Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.
На сегодняшний день собственных ракет у Америки нет. То, что сейчас испытает Илон Маск, уступает в надежности кораблям нашего производства. На МКС американских астронавтов продукты и оборудование доставляют опять же наши "Союзы".
В Роскосмосе говорят, что несмотря на санкции, все же планируют продолжать работать с США, передает телеканал "360".
- Сохраним наши партнерские отношения с фирмами в Соединенных Штатах, которые тоже испытывают огромное давление, но они делают предпочтение российским двигателям в силу их высокой надежности и соотношения "цена — качество", - прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В США хотят заменить российские ракеты американскими. Их разработкой занимаются компании SpaceX и Boeing. В настоящее время они считаются не очень надежными, поэтому пилотируемые пуски откладываются.
- Вашингтон же просто не может позволить себе очередную катастрофу по типу "Челленджера", - комментирует политолог из Германии Александр Рар, вспомнив случай 1973 года, когда космический корабль на 73 секунде полета разрушился.
Тогда погибло 7 космонавтов. А причиной назвали взрыв внешнего топливного бака. Как считает политолог, Вашингтон не станет отказываться от работы с Москвой, пока они зависят от наших ракет.
- Планы Штатов очень амбициозны, - считает американский политолог Эндрю Корыбко. - За три года невозможно подготовить корабли, которые не успели сделать за десятки лет.
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