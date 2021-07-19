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Звезда телеэкрана восхитился американцами и напомнил русским о "позорной" войне

19 июля 2021, 12:55  •  483 • Политика
Популярный ведущий, звезда телепередач о путешествиях Михаил Кожухов искренне восхитился американцами, которые, по сути, провалили свою миссию в Афганистане. Он заявил, что "позорную" войну в этой стране развязали как раз русские, а Америка всех спасла.
В обсуждение выхода американцев из Афганистана включился телеведущий Михаил Кожухов, уже прославившийся ранее своими русофобскими выпадами. В своём новом посте на Facebook он заявил, что на самом деле из Афганистана с позором бежали советские солдаты, а не американские.
"Сколько инфомусора и вранья вокруг выхода американцев из Афганистана. Они, дескать, "бегут, провалив миссию, а мы выходили с гордо поднятой головой"! Ложь это", - заявил ведущий.
По его мнению, войска советских воинов-интернационалистов выходили из страны, "пряча глаза после бессмысленных ковровых бомбардировок вдоль всей трассы от Кабула до нашей границы". Кожухов подчеркнул, что именно "самолёты с красными звёздами на крыльях" и советская артиллерия уничтожали в Афганистане всё живое, не считаясь с потерями среди мирного населения.
А миссию как страна мы тоже провалили, причём неизмеримо более многочисленным контингентом, чем американцы. А за сотню лет до нас её так же провалили англичане, и провалит любой, пока из рисунка на карте, сделанного в конце XIX века, Афганистан не превратится в страну, а живущие там этносы не станут одним народом - из дикого улья, где много пчёл, но нет мёда,
- продолжил ведущий программ о путешествиях.
Он также добавил, что американцы увязли в Афганистане точно так же, как и русские до
этого. Однако Кожухов уверен при этом, что русским стоило бы не бравировать своими успехами, а поблагодарить войска США за то, что они "столько лет хоть как-то сдерживали пчёл, которых когда-то разворошили мы - на свою голову".
В комментариях "эксперта по Афганистану" слегка осадили, напомнив, что советские войска "выходили организованно, с развёрнутыми знамёнами и высоко поднятой головой". Кроме того, именно США и являются причиной того, что в Афганистане вообще разгорелся этот конфликт: ведущему объяснили, что американцы сами вскормили "Аль-Каиду"*, поскольку получали огромные деньги от наркотрафика.
*"Аль-Каида" - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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