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Звезда северокорейского ТВ пропала с горизонта: Знаменитая «рыдающая диктор в розовом» не выходит в эфир
06 декабря 2018, 23:24 • 44 • В мире
Звезда телевидения Северной Кореи, ведущая Ли Чхун Хи, которую окрестили «дамой в розовом» и «рыдающим диктором», неожиданно пропала с экранов. На это обратили внимание журналисты западных СМИ.
Из эфира телевидения КНДР пропала ведущая Ли Чхун Хи - знаменитая «дама в розовом», которую отличала необычная манера подачи новостей. Редко кому из дикторов такое удавалось: если новость была о лидерах Северной Кореи, голос женщины дрожал от плохо сдерживаемого умиления, а уж если речь шла о врагах страны, то даму захлестывал гнев.
На исчезновение Чхун Ли обратили внимание западные журналисты. Ведь это было действительно странно: ведущая сообщала самые главные и важные новости несколько десятилетий подряд. Почти всегда оставался неизменным и ее наряд. Обычно она сидела перед камерами вся в розовом и только в случае трагических новостей облачалась в черное национальное платье, пишут «Вести.Ru».
Некоторое время назад диктор, которой исполнилось 75 лет, официально стала пенсионеркой. Однако все равно продолжала зачитывать с экрана самые главные новости Северной Кореи. И вот теперь она исчезла. По мнению экспертов, связано это может быть с курсом на модернизацию, который взял в последнее время лидер страны Ким Чен Ын. Коснулись новые веяния и телевидения: в главной телевизионной студии КНДР появилось не только новое оборудование, но и молодые ведущие.
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