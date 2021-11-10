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Звезда "Мимино" поехал упрашивать Зеленского спасти Саакашвили - СМИ

10 ноября 2021, 22:15  •  173 • Политика
Звезда советской комедии "Мимино" поехал упрашивать президента Украины Владимира Зеленского спасти Михаила Саакашвили, сообщают СМИ. Окружение грузинского политика подтверждает эти слухи.
Известный грузинский актёр и певец Вахтанг (Буба) Кикабидзе отправился в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал "Грузия онлайн" со ссылкой на телеканал Formula.
По предварительной информации, артист собирается просить политика добиться экстрадиции Саакашвили, который имеет украинское гражданство.
По крайней мере, так утверждает глава киевского "Офиса простых решений и результатов" (созданная Саакашвили организация - ред.) Мария Барабаш. По её словам, без политического вмешательства со стороны Украины грузинские правозащитники и сторонники Саакашвили ничего не сделают.
Его цель - обсудить критическую ситуацию, в которой оказался Михеил Саакашвили. Именно поэтому Буба Кикабидзе встретится с президентом Владимиром Зеленским и подробно ему всё расскажет,
- отметила Барабаш.
Напомним, что грузинские власти ранее задержали политика Михаила Саакашвили, который, будучи фигурантом нескольких уголовных дел, незаконно пересёк границу и тайно проник в страну.
За бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области уже успел заступиться украинский журналист Дмитрий Гордон. Он призвал Зеленского добиться экстрадиции политика.
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе является одним из самых известных советских и грузинских актёров. Русскому зрителю он прежде всего знаком по фильму "Мимино" Георгия Данелии.

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