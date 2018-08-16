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Звезда и кувалда: Что требуется в США, чтобы стать героем

16 августа 2018, 16:54  •  66 • В мире
Ничем не примечательный американец Остин Клэй, ставший «героем», когда уничтожил кувалдой звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» Голливуда, заявил в суде, что все сделал правильно
Автор:
Латышев Сергей
24-летний Остин Клэй, уничтоживший 25 июля кувалдой звезду Дональда Трампа и на следующий день добровольно сдавшийся полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния), заявил сегодня в суде о своей невиновности. Об этом сообщила в Twitter окружная городская прокуратура — «невиновный» Клэй снова предстанет перед судом 21 сентября. Что ж, добавим от себя, к предстоящим в начале ноября промежуточным выборам в США это будет как раз то, что нужно.
После завершившегося судебного заседания этот мелкий погромщик заявил телекомпании ABC, что любые обвинения против него являются необоснованными, потому что он «действовал правильно и справедливо».
«Я считаю, что последствия моего поступка носили позитивный характер. Я лишь хотел способствовать политическим переменам к лучшему», — подчеркнул этот мелкотравчатый противник Трампа, обретший благодаря своему поступку — кувалде и хулиганству — мировую известность.
«Уничтожить гадину»
Это была не первая, но самая успешная попытка уничтожить звезду Трампа, появившуюся на «Аллее славы» Голливуда в 2007 году в качестве признания его заслуг в индустрии развлечений, прежде всего за популярное реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice) на телеканале NBC, в котором будущий президент выступал в качестве ведущего. В октябре 2016 года звезду Трампа изуродовал некий Джеймс Отис, и тоже по «политическим» причинам.
Звезда Трампа на «Аллее славы» Голливуда притягивает вандалов, стремящихся к дешевой популярности, и они ее получают. Фото: www.globallookpress.com
Параллельно предпринималась попытка избавиться от звезды Трампа «легальными» методами. В 2016 году почти 20 тысяч человек поддержали петицию, обращенную к властям Лос-Анджелеса, с требованием лишить Трампа этой чести за якобы оскорбительные высказывания в отношении мексиканцев и женщин.

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