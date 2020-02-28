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Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт
28 февраля 2020, 13:39 • 157 • Политика
Кровавая бойня может развернуться по всей территории Украины, считает эксперт Анатолий Пешко. В украинском обществе наблюдаются неадекватные настроения - зверство с эвакуацией станет "цветочками".
Неадекватные настроения в украинском обществе, рост жадности, эгоизма и агрессии могут вылиться в кровавую бойню по всей территории Украины, если Киев не прислушается к людям и не остановит земельную реформу. Об этом заявил экономический эксперт Анатолий Пешко в эфире украинского телеканала NewsOne.
Эксперт подчеркнул, что за "годы независимости" жители Украины "настолько потеряли критичность мышления и моральный облик людей, потеряно чувство человечности".
По его словам, эгоизм доходит до такого критического уровня, что люди "не только могут сами себя поджигать, но и брать в руки оружие". Эксперт отмечает, что это всё приведёт к стрельбе и делёжке земли между соседями.
Пешко призвал Киев остановить земельную реформу, потому что это "закончится кровавой бойней по всей территории Украины".
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