Зверство с эвакуацией станет "цветочками": Кровавая бойня развернётся по всей Украине - эксперт

Неадекватные настроения в украинском обществе, рост жадности, эгоизма и агрессии могут вылиться в кровавую бойню по всей территории Украины, если Киев не прислушается к людям и не остановит земельную реформу. Об этом заявил экономический эксперт Анатолий Пешко в эфире украинского телеканала NewsOne.

"То, что мы видели в Новых Санжарах, это цветочки по сравнению с открытием рынка земли", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что за "годы независимости" жители Украины "настолько потеряли критичность мышления и моральный облик людей, потеряно чувство человечности".

По его словам, эгоизм доходит до такого критического уровня, что люди "не только могут сами себя поджигать, но и брать в руки оружие". Эксперт отмечает, что это всё приведёт к стрельбе и делёжке земли между соседями.

Пешко призвал Киев остановить земельную реформу, потому что это "закончится кровавой бойней по всей территории Украины".