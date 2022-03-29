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Зверства неонацистов на Украине попали на видео: Пришлось отреагировать даже ООН

29 марта 2022, 15:20  •  137 • Политика
Зверства неонацистов на Украине попали на видео. Речь о ролике, запечатлевшем жестокие издевательства над русскими военными. В итоге отреагировать пришлось даже ООН.
Ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать" подняла тему жестокого видео, которое распространилось в соцсетях и стало наглядным доказательством зверств украинских неонацистов.
Бойцы нацбатальонов изуверскими способами издевались над пленными русскими солдатами, параллельно проводя жёсткий допрос с оскорблениями и ударами, рассказала ведущая "Первого русского". Она добавила, что многим из наших захваченных солдат, запечатлённых на кадрах, прострелили ноги.
Предполагается, что шокирующий ролик был снят на окраине села Малая Рогань под Харьковом. Некоторые из военных преступников были вычислены спустя меньше чем сутки после публикации видео.
Среди них - в частности, член группировки "Азов"*, который был выпущен из тюрьмы в рамках объявленной Киевом амнистии после начала спецоперации на Украине. Ведущая "Первого русского" показала в прямом эфире его страницу в соцсети.
Она задалась вопросом: последует ли какая-либо реакция со стороны международных правозащитных организаций? Признают ли они факт широкого распространения неонацизма на территории Украины?
Елена Афонина обсудила этот вопрос с заместителем редактора отдела международной политики "Комсомольской правды" Андреем Барановым.
Буквально пару часов назад появилась официальная реакция от ООН. А именно - от представительницы структуры по правам человека на Украине. Она сказала, что это действительно вопиющий случай, который необходимо в ближайшее время расследовать. То есть уже хоть какая-то подвижка, кроме привычных заявлений об обеспокоенности и осуждении. А от других организаций никакой официальной реакции пока нет, - рассказал собеседник Царьграда.
* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.

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