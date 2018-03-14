Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Надо было думать раньше: Пушков посмеялся над попытками Украины доказать выгодно...
СМИ: Во Львове возле польского мемориала произошёл взрыв
Проект «ЗЗ». Америка больше не будет унижать Россию
Эксперты США посоветовали Путину сменить внешность и исчезнуть
Главная / В России

Зверский бизнес: прокуратура Москвы проверит обстоятельства гибели львёнка, который «работал» в кальянных

14 марта 2018, 14:54  •  88 • В России
Прокуратура Москвы проверит причины гибели краснокнижного львёнка Мии, с которым устраивали фотосессии в элитных ресторанах и кальянных столицы. Зоозащитники уверяют, что редкое животное били и плохо кормили. В кишечнике у Мии обнаружили клоки волос, крючки и даже большие куски кожи, которые начали гнить в организме животного. Владелец зверя, пытавшийся заработать на фотографиях посетителей с хищником, отрицает все обвинения в жестоком обращении с маленькой львицей. Как уточнили в Генпрокуратуре, за 2016—2017 год из ресторанов и кальянных было изъято более 400 животных, занесённых в Красную книгу.
 
vk.com © highlounge
 

Как стало известно RT, зоозащитница из Амурска Ольга Опарина обратилась в столичную прокуратуру с требованием проверить причины гибели 4-месячной львицы Мии. По мнению Опариной, животное могло погибнуть из-за плохого обращения. 

«Ещё несколько недель назад в соцсетях я наткнулась на фотографии с совсем маленьким львёнком в кальянной и была просто в шоке, — рассказала RT Опарина. — Клубы дыма, все с животным фотографируются. Я тогда обратилась в прокуратуру Московской области, но ответа не последовало. И вот несколько дней назад узнала, что этот львёнок умер. Выяснилось, что владелец ужасно обращался с животным — у Мии был рахит, другие заболевания».

В течение последних месяцев Мия принадлежала 31-летнему жителю Москвы Эмилю Панахову. В это время львёнка действительно активно использовали для фотосессий. Так, с Мией охотно позировали на камеру посетители элитной кальянной в «Москва-Сити» — Vysota 57 Lounge Bar.

По словам менеджеров заведения, Панахов ходил к ним как клиент и несколько раз брал с собой львёнка. 

  • © instagram / alina_barsik

«Наш хозяин финансировал содержание этой львицы, давал деньги на еду для животного, но когда мы узнали, что Эмиль поднимается к нам после работы в других кальянных, то прекратили помогать и подали заявление в правоохранительные органы», — рассказал RT управляющий Vysota 57 Алексей Зосимчук.

В другом заведении, где бывал Панахов с маленькой львицей, говорят, что животное ограждали от дыма кальянов.

«Когда Эмиль приходил ко мне в заведение, он сидел с ней только в отдельной комнате, где никто не курил, — рассказывает RT пиар-директор High Lounge Карина Клюква. — Фотографировались с ней только мои подруги и только без вспышки».

Лев в квартире 

По словам знакомых любителя редких животных, он завёл львёнка, чтобы заработать.

«Он купил её за 120 тыс. руб. именно для платных фотографий, — рассказала RT Ксения Волкова, бывшая сожительница Панахова. —Таскал по салонам красоты, торговым центрам, клубам. Другой, нормальной работы у него не было. Львёнка держал в маленькой квартире — 40 квадратных метров, в которой проживали шесть человек. При этом бил Мию, плохо кормил, должным образом не ухаживал за ней. Сделал за всё время одну прививку — и всё».

Примечательно, что в январе 2018 года Панахов дал интервью, в котором рассказывал о трудностях содержания такого зверя в квартире. По его словам, он возил львицу на фотосессии, чтобы на вырученные деньги прокормить её, оплатить ветеринара и другие расходы.

«Я сам переживаю, что Мия погибла, — сетует Панахов в разговоре с RT. — Любил её, ухаживал. Тратил огромные деньги на её содержание. Покупал самые дорогие продукты для неё — она была активная и упитанная. Сотни людей видели это и знают. И отдал я её Михаилу, потому что понимал, что она выросла и в квартире ей некомфортно».

По словам собеседника, зверь ему достался бесплатно от друга, который не смог его содержать.

    Миномётный старт: какие испытания ожидают новейшую баллистическую ракету «Сармат»

    Михаил Зарецкий, дрессировщик, которому Панахов отдал редкое животное, рассказал RT, что Мия была в ужасном состоянии.

    «Сначала Эмиль пытался её кому-нибудь продать, а когда не получилось, то принёс мне. У львёнка были гематомы на голове, — вспоминает Зарецкий. — Эмиль сказал, что она упала с подоконника. Она для своего возраста была очень маленькая, ничего не ела, а если и ела, то тут же срыгивала. После рентгена выяснилось, что у неё внутри какие-то крючки, куски кожаных вещей, двенадцатиперстная кишка была забита волосами женскими. Может, она съела парик. После операции она три дня жила под капельницами и присмотром врачей, но потом произошло внутреннее кровоизлияние, и Мия умерла. При вскрытии стало понятно, что спасти её было невозможно — внутри были какие-то куски кожи, которые гнили».

    Уголовное преследование

    В Генпрокуратуре RT заявили, что привлекут владельца животного к уголовной ответственности, если будет доказано, что тот плохо ухаживал за львёнком.

    «Краснокнижное животное может находиться в пользовании только с разрешения Мосприроднадзора, и для кальянных таких разрешений не выдают, — рассказал RT начальник отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды Евгений Надыршин. — Что касается случая с погибшим львёнком, то для возбуждения уголовного дела требуется провести вскрытие животного, экспертизу. Если доказана смерть животного не естественным путём, а вследствие тех факторов, которые способствовали ухудшению здоровья (созданных именно этим собственником), то абсолютно точно будет решён вопрос о привлечении данного лица к уголовной ответственности».

    Продажа львят через интернет

    Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне

    «Строгого закона о торговле такими животными нет, поэтому их спокойно продают на разных сайтах, вроде «Авито», — поясняет Зарецкий. — Сейчас мода такая у уроженцев Кавказа — заводить таких животных. Потом, когда животное подрастает и начинает кусаться, они пытаются от него избавиться. Часто звонят мне и просят забрать. Только за прошлое лето я спас семерых львят».

    По данным Генпрокуратуры, за 2017 год надзорные органы вскрыли более 300 случаев незаконного использования диких животных и птиц в коммерческой деятельности, а также содержания их без соблюдения ветеринарных и санитарных требований. Ущерб от этой деятельности, по подсчётам ведомства, превысил 140 млн руб.

    «За 2016—2017 годы мы изъяли более 400 краснокнижных животных как раз-таки из таких заведений — кальянных и ресторанов, — говорит Надыршин. — Был случай, когда два дельфина просто погибли из-за того, что их содержали в навозной яме. То есть бывшая навозная яма фермы была освобождена от испражнений, в неё была налита вода, и 2 дельфина морских там обитали. В объектах рекреации такие нарушения наиболее типичны. Это Краснодарский край, Ставропольский край, Ростов — там, где юг, там, куда люди ездят отдыхать. По всем этим фактам возбуждались уголовные дела, животные изымались. Животные до вынесения судебного акта помещаются в специализированные приёмники».

    Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

    88
    Источник
    Похожие новости
    13 марта 2018, 22:39
    Когда мир страшнее войны: мать шестерых детей убила 93-летнюю блокадницу
    13 марта 2018, 21:09
    Всех под одну гребенку Гаусса не причешешь
    14 марта 2018, 13:24
    Карен Шахназаров: "Если этих кандидатов расставить по-другому - ничего не поменяется..."

    Загрузка...
    14 марта 2018, 00:24
    В региональном штабе Навального нашли лжебюллетени для вброса на выборах
    13 марта 2018, 21:09
    Владимир Путин - о коррупции в Дагестане: Они же забирают ваши деньги, деньги ваших детей!
    13 марта 2018, 17:54
    «Пропавшая» Надежда Савченко нашлась в Страсбурге
    Новости партнеров
     
     
    Новости партнеров
     
    Новости партнеров
    Комментарии
     
    Популярные новости
    09 марта 2018, 06:24
    Небензя посоветовал членам СБ ООН "плясать от печки" в поиске причин кризиса на Украине
    07 марта 2018, 20:39
    Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
    08 марта 2018, 09:24
    «Вопрос совершенно не в деньгах»: Украина начала арестовывать имущество «Газпрома»
    13 марта 2018, 17:54
    Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне
    10 марта 2018, 10:24
    Газовая война и её последствия
    08 марта 2018, 16:09
    Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России
    09 марта 2018, 08:24
    Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
    Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
    © 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.