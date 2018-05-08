Звание — лицо без гражданства: зачисленного в Президентский полк призывника лишили паспорта РФ из-за ошибки УФМС

Максим Мосунов получил паспорт гражданина РФ ещё подростком, когда переехал из Казахстана к родному отцу. Молодой человек очень хотел служить в армии, и его даже зачислили в самое элитное подразделение в стране — Президентский полк. Однако при проверке документов выяснилось, что выданный Мосунову паспорт не был нигде зарегистрирован. Из-за ошибки УФМС юноша оказался лицом без гражданства, и теперь ему приходится проходить все бюрократические процедуры заново, чтобы восстановить свои права.

В Россию Максим Мосунов приехал в 2012 году из Казахстана. Тогда юноше было 16 лет. Он собирался жить со своим родным отцом, гражданином России.

Согласно закону, российское гражданство положено любому несовершеннолетнему, если хотя бы один из его родителей — гражданин РФ, а другой — не возражает против его получения. На этом основании отец Максима подал документы в ближайший отдел УФМС в Обнинске Калужской области. В апреле 2013 года подросток получил российский паспорт.

Максим отучился в Обнинском гуманитарном колледже, встал на военный учёт, а в 2015 году успешно сдал вступительные экзамены в московский вуз. Юноша собирался учиться на юриста. Но, когда ему пришла повестка в военкомат, он решил отложить учёбу.

Призывная комиссия увидела в юноше большой потенциал и рекомендовала его к прохождению службы в Президентском полку. В это элитное подразделение со всей страны набирают самых спортивных и способных призывников. Они, в частности, несут почётный караул у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Однако и контроль там строгий: кадровая служба ФСО выяснила, что Максим — вовсе не гражданин России.

Следственный комитет начал проверку и выяснил, что из обнинского отдела УФМС поданные в 2012 году документы до областного управления, где должно приниматься решение, не дошли. По номеру заявки, которую смог найти в старых бумагах отец Максима, гражданство получил другой человек, выходец из Закавказья. Паспорт у юноши забрали, поскольку документ был выдан незаконно. Так Максим оказался лицом без гражданства — казахстанского паспорта у него тоже нет.

Мосунов подал заявление в прокуратуру с просьбой помочь исправить ситуацию. Ему казалось, что произошла какая-то ошибка. Но областная прокуратура подтвердила: в 2012 году паспорт Мосунов получил незаконно, и ему необходимо начинать процедуру заново — уже как совершеннолетнему репатрианту. В 2016 году ФМС была расформирована и вошла в состав МВД. Разобраться, что произошло с документами Максима, стало ещё сложнее.

«Предложено оказать содействие»

Тогда Мосунов обратился в Госдуму, в Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Последовал соответствующий депутатский запрос в Генпрокуратуру за подписью председателя комитета Константина Затулина.

По результатам проверки Генпрокуратуры, в журнале регистрации принятых заявлений обнинского отдела никаких пометок нет, но при этом в электронной базе данных соответствующая запись от 20.12.2012 есть. Больше никаких деталей по этому делу обнаружено не было. Решение о предоставлении гражданства не принималось, и как в таком случае был выдан паспорт — непонятно.

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении начальника отдела УФМС из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Сотрудницу, принимавшую заявление и выдававшую паспорт, уволили из органов внутренних дел, а срок давности по такому составу истёк.

Тем не менее Генпрокуратура выступила на стороне Мосунова: «В результате действий должностных лиц отдела Вы в настоящее время являетесь лицом без гражданства, Ваше право на принятие в гражданство Российской Федерации нарушено».

На основании результатов разбирательства в конце 2017 года глава отдела управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Николай Честных предложил прокурору Калужской области и начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России оказать содействие в признании Мосунова гражданином РФ.

Однако пока проблема Мосунова не решена. До недавнего времени Максим не мог устроиться на работу и получить полис ОМС. В июне 2017-го ему выдали разрешение на временное проживание и пообещали, что вопрос с видом на жительство решится уже к следующему году.

«До того, как у меня появился этот документ, я испытывал очень большие неудобства — находился на иждивении бабушки, потому что у меня не было работы и я не мог оплачивать учёбу», — сетует молодой человек.

© Максим Мосунов

Кроме того, Мосунову пришлось сдавать экзамен, чтобы доказать, что он носитель русского языка. При наличии такого статуса в РФ можно легализоваться не за полгода, а за два месяца.

«Сроки затягиваются»

В декабре 2017 года Мосунов подал документы в МВД на получение вида на жительство. Прошло уже почти полгода. Сейчас документ обещают выдать в августе.

«Похоже, что сроки затягиваются. На днях пойду в прокуратуру города с этим вопросом, — рассказывает Максим. — На мои вопросы в УФМС: «Почему так долго?» — я на протяжении двух лет слышу один и тот же ответ: «Это не наша вина. Это Калуга затягивает». А Калуга, в свою очередь, обвиняет УФМС города Обнинска в том, что они не хотят работать. Замкнутый круг получается».

В миграционном отделе города Обнинска сообщили RT, что вопросом Максима занимается областное управление, и воздержались от комментариев.

В УМВД по Калужской области подтвердили, что решением комиссии по признанию иностранного гражданина и лица без гражданства Мосунов признан носителем русского языка. Также в УМВД пообещали, что «Мосунову М.С. будет оказано содействие в решении вопроса о приобретении гражданства Российской Федерации».

RT не удалось оперативно получить ответ на запрос от следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области о расследовании незаконной выдачи паспорта в 2013 году.

Подлог документов

Как сообщил RT адвокат Московской коллегии адвокатов Игорь Ким, Мосунов был лишён гражданства на законных основаниях, поскольку сотрудник Калужского отделения УФМС ранее оформлял по данному паспорту другого гражданина, то есть совершил мошеннические действия.

«Сотрудник УФМС подлежит не административному, а уголовному преследованию и должен быть привлечён к уголовной ответственности по статье «Мошенничество или подлог документов», — считает адвокат.

По мнению адвоката, изначально процедура проверки документов Мосунова проведена не была, в связи с чем был выдан дублирующий документ. Ким предполагает, что документ ранее был либо утерян, либо утрачен и на него выписывался паспорт другого гражданина. «Такие случаи в практике имеются», — подтверждает эксперт.

Ким отметил, что случившееся не должно повлиять на скорость повторной подачи документов на гражданство, поэтому она будет проходить в общем порядке.

«Оснований для ускоренного рассмотрения нет. Он и так в ускоренном порядке должен получить документы, потому что его отец является гражданином РФ», — заключил Ким.