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Зурабишвили поймали на вранье: В соцсетях показали, насколько "безопасны" поездки в Грузию

12 июля 2019, 22:39  •  107 • Политика
В интервью немецкому изданию Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в стране полностью безопасно, и "ни с одним российским туристом в Грузии ничего не случилось". В соцсетях опубликовали видеодоказательства обратного.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью немецкому Deutsche Welle, что ни с одним российским туристом в Грузии якобы ничего не случилось. В соцсетях поспешили представить доказательство прямо противоположного.
"Ни с одним российским туристом в Грузии ничего не случилось. Наоборот, по реакции российского населения мы увидели, что россияне хотят, как прежде, приезжать в Грузию", - цитирует DW слова президента Грузии.
В Twitter главу Грузии обвинили в откровенной лжи и дали ссылки на видео, где грузинские националисты толпой набрасываются на русских, а также как атакуют людей с георгиевской ленточкой.
"Набираем в ютьюбе : "Грузия, георгиевская ленточка" или "30 грузин избили русского туриста", - пишет @WBXIhT5Na56NHwH.
По первому запросу YouTube выдает видео недельной давности, на котором грузины останавливают машины и срывают георгиевские ленты, скандируя матерные ругательства. По второму запросу можно найти видеозапись, на которой толпа грузин избивает российского пилота-парапланериста Федора Челышева.
Стоит отметить, что в том же интервью Deutsche Welle, президент Грузии пять раз повторила фразу о том, что Россия оккупировала 20% Грузии. Речь идет об Абхазии и Южной Осетии, с которыми Грузия в 2008 году развязала войну, начал с мощного артобстрела Цхинвала. Это вынудило Россию провести военную операцию по принуждению к миру, а также признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

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