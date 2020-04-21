Зулейха не умеет снимать кино • 89 • Аналитика

Путёвка в жизнь у каждого своя…





В нашей капиталистической стране сложилась удивительная ситуация. Кинематографические деятели, которые «страдали» в кровавом СССР, выйдя на вожделенный ими свободный рынок, где только зритель решает качество продукта, скисли, как помидоры на солнце. Когда собственная художественная немощь стала понятна даже им самим, то они принялись отчаянно ковать новую систему отечественного кино. В этой системе присосавшиеся к государственным финансовым потокам киношные деятели получали оценку своей работы не по отзывам зрителей, не по решению «кровавой рецензионной комиссии», не по кассовым сборам в кинотеатрах, а по количеству фигурирования на ТВ и качеству связей этого цехового междусобойчика.



Поэтому не важно, насколько глубоко провалился тот или иной проект, никто из участников не «утонет» и не прекратит сниматься или снимать. Внутри своего цеха граждане раздадут награды, похвалят друг дружку и поедут в очередную ресторацию — праздновать творческий «успех». Благодаря созданной «элитными» творцами системе и появился сериал «Зулейха открывает глаза», который не рекламировали разве что из утюга и чайника.



Ещё перед премьерой любого сериала утренняя программа голосами ведущих с натужными приклеенными улыбками расскажет о гениальности творения их же компании. В сеансе льстивого самогипноза примут участие и сами актёры, и продюсеры и т.д. Этот стыдливый блок саморекламы ныне именуется корпоративной этикой, поэтому не стоит ждать даже капли правдивого мнения от федерального канала, который сам заинтересован в раздувании пустой сущности того или иного творения.



Создатели очередного «шедевра»

Лепила «шедевр» кинокомпания «Русское». Данную кинокомпанию фактически возглавляет некая Ирина Смирнова в должности генерального продюсера. В 2004—2005 годах Смирнова училась в магистратуре Лондонского университета, а диссертация её была посвящена «управлению творческими кадрами в телевизионном производстве». На официальном сайте компании указано, что «поистине всенародное признание компания «Русское» снискала благодаря своим историям о судьбах простых российских женщин». По какой-то причине среди российских женщин как-то не находилось места ни Зое Космодемьянской, ни Лидии Литвяк, ни Евдокии Носаль, ни Марии Педенко, ни Надежде Лихацкой… Хотя автор сомневается, что кто-либо в этой «кинокомпании» сериального формата вообще знает об этих великих женщинах.





Режиссёром выступил Егор Анашкин. Анашкин родился в 1979-м году в немецком Магдебурге в семье военных (в итоге сам в армии не служил). В 2001 году окончил Московский государственный университет сервиса по специальности «юриспруденция». Но вдруг Анашкин ощутил острую потребность в творчестве, поэтому в 2005-м году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Достаточно быстро Анашкин протоптал дорожку на ТВ, участвуя в съёмках третьесортных сериалов и откровенно плоских комедий и поделок «а-ля» триллер.



Продюсерами сериала была целая команда граждан со специфическим багажом. К примеру, Антон Златопольский до «Зулейхи» продюсировал фантастические шедевры Бондарчука-младшего «Притяжение» и «Вторжение», а также «Анну Каренину» с вездесущей Боярской, «Демона революции» и т.д. Ещё одного продюсера сериала вообще тяжело охарактеризовать его работами, т. к. он, Александр Кушаев, продюсирует тонны сериалов в год. И, конечно, в списке продюсеров значится гражданка Ирина Смирнова.



Художественное фиаско

Если опустить откровенный политический подтекст сериала, то вылезают его полная художественная беспомощность и импотенция. Картина снята на литературной основе романа Гузели Яхиной с одноимённым названием, которая заслужила высоких оценок Людмилы Улицкой. Той самой Улицкой, которая создала свой «детский проект», пронизанный толерантностью по отношении к геям и прочим гражданам, запутавшимся в собственной физиологии.





Гузель, положительно отозвавшаяся о сериале, историком никогда не была (и сильно сомневаюсь, что она когда-либо изучала фундаментальные исторические материалы). Она благополучно оставила Казань и переехала в Москву в 1999-м году, где работала в сфере рекламы и маркетинга. Понятное дело, что эта столичная дама если и была в глухой татарской деревне, в которой обитает главная героиня её романа, то только проездом, выглядывая из окна авто с кондиционером. А сибирскую глубинку ГУЛАГа она изучала, скорее всего, в сети. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, на неё спустился литературный дар, а её «Зулейха» стала бестселлером (если вы недалёкий человек, чтобы поверить в это). Короче говоря, основа знатная.



Сюжет: плоский, как забор. Некую Зулейху в 1930-м году раскулачивают и отправляют в Сибирь. Парадом ходят кровавые энкавэдэшники, лютует неудержимый «совок» и парит над этим своим сатанинским взором вождь! Уже на этом этапе сериал не просто вторичен. Это даже не полуфабрикат, это какие-то отходы мясоперерабатывающей промышленности, которые можно пустить разве что на корм домашним питомцам.



Что касается актёрской работы, то здесь всё не только грустно, а невыносимо убого. Многие из критиков, видимо, из уважения к исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой, заявили, что барышня весь фильм ходит с одинаковым лицом, ни капли не играя как актриса. Товарищи, вы глубоко не правы. Чулпан Хаматова как раз играет, она уже более двадцати лет играет Чулпан Хаматову и никого более. Даже в «72 метрах» она была стёрта в порошок на фоне не только Краско и Башарова (в период его адекватности), но и на фоне Никольского, который играл матроса Молодого. Хаматова со своей непробиваемо бетонной мимикой марширует по руинам российского кинематографа уже который год. Но опять-таки благодаря добротно скроенной системе дама продолжит своё шествие всё с той же маской кирпичной стенки.





Гамма чувств

С другими актёрскими потугами не лучше, т. к. в фильме присутствуют два человеческих состояния в принципе – мимика бетона Хаматовой и дикая истерика. При этом истерики устраивают даже мужчины, но квёло и без азарта. Сергей Маковецкий, кстати, хороший актёр, играет так, словно он здесь проездом и у него отобрали паспорт. Юлия Пересильд, и без того не блиставшая, в папахе и на коне смотрится как дама из американской рекламы водки а-ля «казак стайл».



Впрочем, автор может и ошибаться, т. к. сценаристы, поколдовав с первоосновой, выдали такие типажи, в которых и играть-то нечего. Это проблема всех антисоветских картин – нежелание приглашать реальных консультантов и обращаться к реальности как таковой, не говоря уже об исторической реальности.



Возможно, поэтому сотрудники НКВД показаны в лучших традициях фильмов из 90-х и нулевых. Т.е. сотрудник НКВД не грешит разве что людоедством. Из-за параноидальной ненависти создателей сериала к истории России все чекисты в итоге выглядят как картонные злодеи из американских фильмов класса В. Надели режиссёр и сценаристы своих злодеев каннибализмом, жёсткой наркоманией, склонностью к инцесту и безграмотностью, трэш-комедия была бы обеспечена.



Оптимизация? Уничтожение медицины!

Сейчас мы их съедим! Вы хотели сказать — "расстреляем"? Можно и в этом порядке…

Весь сериал усыпан так называемыми флешбэками, когда героя посещают «галлюцинации» о его прошлой жизни. Вклеено это так бездарно и не к месту, что монтаж выглядит рваным, как и поток картинки. Последнее связано с тем, что операторская работа в сериале – это какой-то неудачный гибрид редких длинных масштабных кадров с короткими клиповыми кадрами и крупными планами в стиле очередного дешёвого «мыла». Смотрится это уныло и режет глаз, словно очередной «Санта-Барбаре» решили придать масштабность великого кинополотна «Сибириада».



Пришли к «успеху»

В итоге единственная жизнь, которой способен жить этот сериал, – это жизнь социально-скандальная, что уже десятилетия является тенденцией: кинематографическая халтура, скандал, телекамеры и запись в прозападный бестиарий. И, как это ни удивительно, всё это работает. За долгие годы агитационной бомбардировки сформировался целый кластер паствы антисоветских и даже русофобских картин.



Именно поэтому сериал, снятый несостоявшимся юристом на основе романа барышни, которая занималась рекламой и маркетингом, т.е. искусством продать обывателю ненужное ему барахло за деньги, которых у него нет, может считаться историческим. И не важно, что той же «историчностью» обладает каламбур Тарантино «Бесславные ублюдки».



С другой стороны, именно поэтому появляются слезливые всплески рук и фальшивые завывания о трудной судьбе, которую плебс не понимает, ибо не столь тонко скроен, нежели чувственные, свободные и «независимые» творческие элиты, открывающие кому-то глаза. Хотя на деле чаще всего в очередной раз открыт государственный карман.





Однако, в отличие от других политически ангажированных проектов, у создателей «Зулейхи» в рукаве был ещё и этнический козырь, который, видимо, они надеялись разыграть. Ведь, по западным лекалам, которые использовались ещё с царских времён, а позже во время Великой Отечественной, для погружения империи в хаос и междоусобицу пестовался образ «русского», угнетающего все остальные народы. Под этим соусом нацисты, кстати, формировали множество национальных батальонов СС.



Но этот козырь в итоге хлёстко шлёпнул по лицу самих творцов «Зулейхи». Татары в мудрости своей не только не поддержали сериал, но даже высказались с известной долей негатива. Дело в том, что пренебрежительное и ненавистное отношение человека к своим корням, своей истории, своим предкам в итоге приводит к деградации во всех сферах его жизни. Писатели опускаются до уровня пасквилянтов. Режиссёрам становятся неинтересны собственные персонажи. Актёры чаще рассыпаются словесами в прессе, нежели на экране. Вот и создаётся ощущение, что авторы умудрились сделать это не просто стоя, но даже не снимая брюк. В нашей капиталистической стране сложилась удивительная ситуация. Кинематографические деятели, которые «страдали» в кровавом СССР, выйдя на вожделенный ими свободный рынок, где только зритель решает качество продукта, скисли, как помидоры на солнце. Когда собственная художественная немощь стала понятна даже им самим, то они принялись отчаянно ковать новую систему отечественного кино. В этой системе присосавшиеся к государственным финансовым потокам киношные деятели получали оценку своей работы не по отзывам зрителей, не по решению «кровавой рецензионной комиссии», не по кассовым сборам в кинотеатрах, а по количеству фигурирования на ТВ и качеству связей этого цехового междусобойчика.Поэтому не важно, насколько глубоко провалился тот или иной проект, никто из участников не «утонет» и не прекратит сниматься или снимать. Внутри своего цеха граждане раздадут награды, похвалят друг дружку и поедут в очередную ресторацию — праздновать творческий «успех». Благодаря созданной «элитными» творцами системе и появился сериал «Зулейха открывает глаза», который не рекламировали разве что из утюга и чайника.Ещё перед премьерой любого сериала утренняя программа голосами ведущих с натужными приклеенными улыбками расскажет о гениальности творения их же компании. В сеансе льстивого самогипноза примут участие и сами актёры, и продюсеры и т.д. Этот стыдливый блок саморекламы ныне именуется корпоративной этикой, поэтому не стоит ждать даже капли правдивого мнения от федерального канала, который сам заинтересован в раздувании пустой сущности того или иного творения.Лепила «шедевр» кинокомпания «Русское». Данную кинокомпанию фактически возглавляет некая Ирина Смирнова в должности генерального продюсера. В 2004—2005 годах Смирнова училась в магистратуре Лондонского университета, а диссертация её была посвящена «управлению творческими кадрами в телевизионном производстве». На официальном сайте компании указано, что «поистине всенародное признание компания «Русское» снискала благодаря своим историям о судьбах простых российских женщин». По какой-то причине среди российских женщин как-то не находилось места ни Зое Космодемьянской, ни Лидии Литвяк, ни Евдокии Носаль, ни Марии Педенко, ни Надежде Лихацкой… Хотя автор сомневается, что кто-либо в этой «кинокомпании» сериального формата вообще знает об этих великих женщинах.Режиссёром выступил Егор Анашкин. Анашкин родился в 1979-м году в немецком Магдебурге в семье военных (в итоге сам в армии не служил). В 2001 году окончил Московский государственный университет сервиса по специальности «юриспруденция». Но вдруг Анашкин ощутил острую потребность в творчестве, поэтому в 2005-м году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Достаточно быстро Анашкин протоптал дорожку на ТВ, участвуя в съёмках третьесортных сериалов и откровенно плоских комедий и поделок «а-ля» триллер.Продюсерами сериала была целая команда граждан со специфическим багажом. К примеру, Антон Златопольский до «Зулейхи» продюсировал фантастические шедевры Бондарчука-младшего «Притяжение» и «Вторжение», а также «Анну Каренину» с вездесущей Боярской, «Демона революции» и т.д. Ещё одного продюсера сериала вообще тяжело охарактеризовать его работами, т. к. он, Александр Кушаев, продюсирует тонны сериалов в год. И, конечно, в списке продюсеров значится гражданка Ирина Смирнова.Если опустить откровенный политический подтекст сериала, то вылезают его полная художественная беспомощность и импотенция. Картина снята на литературной основе романа Гузели Яхиной с одноимённым названием, которая заслужила высоких оценок Людмилы Улицкой. Той самой Улицкой, которая создала свой «детский проект», пронизанный толерантностью по отношении к геям и прочим гражданам, запутавшимся в собственной физиологии.Гузель, положительно отозвавшаяся о сериале, историком никогда не была (и сильно сомневаюсь, что она когда-либо изучала фундаментальные исторические материалы). Она благополучно оставила Казань и переехала в Москву в 1999-м году, где работала в сфере рекламы и маркетинга. Понятное дело, что эта столичная дама если и была в глухой татарской деревне, в которой обитает главная героиня её романа, то только проездом, выглядывая из окна авто с кондиционером. А сибирскую глубинку ГУЛАГа она изучала, скорее всего, в сети. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, на неё спустился литературный дар, а её «Зулейха» стала бестселлером (если вы недалёкий человек, чтобы поверить в это). Короче говоря, основа знатная.Сюжет: плоский, как забор. Некую Зулейху в 1930-м году раскулачивают и отправляют в Сибирь. Парадом ходят кровавые энкавэдэшники, лютует неудержимый «совок» и парит над этим своим сатанинским взором вождь! Уже на этом этапе сериал не просто вторичен. Это даже не полуфабрикат, это какие-то отходы мясоперерабатывающей промышленности, которые можно пустить разве что на корм домашним питомцам.Что касается актёрской работы, то здесь всё не только грустно, а невыносимо убого. Многие из критиков, видимо, из уважения к исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой, заявили, что барышня весь фильм ходит с одинаковым лицом, ни капли не играя как актриса. Товарищи, вы глубоко не правы. Чулпан Хаматова как раз играет, она уже более двадцати лет играет Чулпан Хаматову и никого более. Даже в «72 метрах» она была стёрта в порошок на фоне не только Краско и Башарова (в период его адекватности), но и на фоне Никольского, который играл матроса Молодого. Хаматова со своей непробиваемо бетонной мимикой марширует по руинам российского кинематографа уже который год. Но опять-таки благодаря добротно скроенной системе дама продолжит своё шествие всё с той же маской кирпичной стенки.С другими актёрскими потугами не лучше, т. к. в фильме присутствуют два человеческих состояния в принципе – мимика бетона Хаматовой и дикая истерика. При этом истерики устраивают даже мужчины, но квёло и без азарта. Сергей Маковецкий, кстати, хороший актёр, играет так, словно он здесь проездом и у него отобрали паспорт. Юлия Пересильд, и без того не блиставшая, в папахе и на коне смотрится как дама из американской рекламы водки а-ля «казак стайл».Впрочем, автор может и ошибаться, т. к. сценаристы, поколдовав с первоосновой, выдали такие типажи, в которых и играть-то нечего. Это проблема всех антисоветских картин – нежелание приглашать реальных консультантов и обращаться к реальности как таковой, не говоря уже об исторической реальности.Возможно, поэтому сотрудники НКВД показаны в лучших традициях фильмов из 90-х и нулевых. Т.е. сотрудник НКВД не грешит разве что людоедством. Из-за параноидальной ненависти создателей сериала к истории России все чекисты в итоге выглядят как картонные злодеи из американских фильмов класса В. Надели режиссёр и сценаристы своих злодеев каннибализмом, жёсткой наркоманией, склонностью к инцесту и безграмотностью, трэш-комедия была бы обеспечена.Весь сериал усыпан так называемыми флешбэками, когда героя посещают «галлюцинации» о его прошлой жизни. Вклеено это так бездарно и не к месту, что монтаж выглядит рваным, как и поток картинки. Последнее связано с тем, что операторская работа в сериале – это какой-то неудачный гибрид редких длинных масштабных кадров с короткими клиповыми кадрами и крупными планами в стиле очередного дешёвого «мыла». Смотрится это уныло и режет глаз, словно очередной «Санта-Барбаре» решили придать масштабность великого кинополотна «Сибириада».В итоге единственная жизнь, которой способен жить этот сериал, – это жизнь социально-скандальная, что уже десятилетия является тенденцией: кинематографическая халтура, скандал, телекамеры и запись в прозападный бестиарий. И, как это ни удивительно, всё это работает. За долгие годы агитационной бомбардировки сформировался целый кластер паствы антисоветских и даже русофобских картин.Именно поэтому сериал, снятый несостоявшимся юристом на основе романа барышни, которая занималась рекламой и маркетингом, т.е. искусством продать обывателю ненужное ему барахло за деньги, которых у него нет, может считаться историческим. И не важно, что той же «историчностью» обладает каламбур Тарантино «Бесславные ублюдки».С другой стороны, именно поэтому появляются слезливые всплески рук и фальшивые завывания о трудной судьбе, которую плебс не понимает, ибо не столь тонко скроен, нежели чувственные, свободные и «независимые» творческие элиты, открывающие кому-то глаза. Хотя на деле чаще всего в очередной раз открыт государственный карман.Однако, в отличие от других политически ангажированных проектов, у создателей «Зулейхи» в рукаве был ещё и этнический козырь, который, видимо, они надеялись разыграть. Ведь, по западным лекалам, которые использовались ещё с царских времён, а позже во время Великой Отечественной, для погружения империи в хаос и междоусобицу пестовался образ «русского», угнетающего все остальные народы. Под этим соусом нацисты, кстати, формировали множество национальных батальонов СС.Но этот козырь в итоге хлёстко шлёпнул по лицу самих творцов «Зулейхи». Татары в мудрости своей не только не поддержали сериал, но даже высказались с известной долей негатива. Дело в том, что пренебрежительное и ненавистное отношение человека к своим корням, своей истории, своим предкам в итоге приводит к деградации во всех сферах его жизни. Писатели опускаются до уровня пасквилянтов. Режиссёрам становятся неинтересны собственные персонажи. Актёры чаще рассыпаются словесами в прессе, нежели на экране. Вот и создаётся ощущение, что авторы умудрились сделатьне просто стоя, но даже не снимая брюк. Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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