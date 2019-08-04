Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда

Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер в своей статье для Infosperber про Крым буквально по полочкам разложил, почему полуостров никогда не вернется в состав Украины. Он отметил, основной причиной тому является то, что местные всегда чувствовали себя едиными с Россией. Незалежная же даже не пыталась что-то поменять: "Киев хотел доминировать, экономически не развивая регион".

Есть две причины, по которым Крым - навсегда русский

Он напомнил, что некогда Севастополь был центром Крымской войны, которую вела Османская империя вместе с британцами, французами и пьемонтцами против России. После полного разрушения древнего Херсонеса в XIV веке и завоевания русскими Крыма Севастополь был снова заложен в 1783 году при Екатерине Великой и отстроен с нуля. Но России город будет принадлежать вовсе не потому, что именно русскими он был возведен заново. Дело в глубоко священных для России вещах, и их две. Во-первых, Севастополь - город-герой, выстоявший в 10-месячной блокаде в битве с фашистами. А, во-вторых, мы говорим о городе, который выстоял в Крымской войне с двухлетней оборонительной кампанией против Франции, Османской империи и Великобритании.

Или взять "Панораму", продолжает журналист. Когда в Севастополе произносят это слово, вряд ли кто-то думает о море и прекрасном виде. Это великолепный памятник в память о той самой двухлетней осаде французов, британцев и османов. Русские защищали свой город, и среди них Лев Толстой. Круговая панорама по следам событий была построена не так давно - это полный круг в 115 метров и 14 метров в высоту.

"Крымская война была не просто Первой мировой войной, это была также первая война журналиста из London Times, который сопровождал события на месте - это было начало журналистского освещения войны", - добавляет автор материала.

Союзники были победителями, русские - проигравшими, но, как и во многих войнах, на самом деле по обе стороны были только те, кто все потерял. Крымская война унесла более 100 000 человек, а сокровищницы в Лондоне и Париже были пусты, напоминает журналист.

"У России было такое финансовое кровопролитие, что через несколько лет она продала Аляску, которая тогда принадлежала Российской Империи. США отдали за землю смешные 7,2 миллиона долларов, что на сегодня составляет примерно 120 миллионов долларов".

Севастополь не сдался фашистам. Что уж говорить об "украинском вопросе"

Битвы за Севастополь в годы Великой Отечественной войны были еще более кровопролитными, напоминает швейцарец. Для Гитлера было ясно, что Крым должен быть завоеван, очищен от евреев, татар, русских и заселен немцами. Даже будущие названия Крымского полуострова и его городов были уже ясны. С осени 1941 года немецкие войска атаковали Севастополь с моря, но удачей большая операция так и не завершилась благодаря русскому подвигу в самом широком смысле этого термина. Ведь на самом деле землю защищали представители самых разных национальностей. Крым и сегодня остается многонациональным и дружным. Впрочем, до победы Севастополю пришлось пережить немецкую оккупацию и почти полное разрушение.

Завоевание Крыма стоило немецким и румынским войскам около 12 000 убитых и раненых, с советской оборонительной стороны - около 10 000 убитых и раненых, но в дополнение почти 100 000 военнопленных.

"Возвращение Крыма через два года советскими войсками было не менее ужасным, - продолжает журналист. - Несмотря на быстрое продвижение численно превосходящих советских войск с северо-востока полуострова на юго-запад и завоевание Симферополя, Ялты и других городов, Гитлер запретил эвакуацию немецких войск из Севастополя, потому что он хотел сохранить эту стратегически важную крепость при любых обстоятельствах. Таким образом, завоевание Крыма закончилось захватом города Севастополя, где в битве погибли не только десятки тысяч солдат, но и утонули десятки тысяч немецких солдат в Черном море, когда они хотели бежать с кораблей, но корабли были потоплены".

На протяжении всего материала автор проводит линию того, что Крым и Севастополь - русские земли, пережившие столько бед именно под нашим флагом, что вряд ли спор с Украиной за принадлежность вообще может серьезно обсуждаться. Ответы на все вопросы давно даны нашей общей историей.