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Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт

02 декабря 2020, 11:30  •  460 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер лишь пользуется благами России
Все надежды создать Союзное государство канули в Лету. Белорусский лидер никогда не пойдет на реальную интеграцию с нашей страной, он только пользуется преференциями, которые дает подвешенное состояние и призрак объединения двух государств. Такой позиции придерживается эксперт по Республике Андрей Суздальцев.
Политолог пояснил, что до 2000 года Александр Лукашенко всерьез рассчитывал возглавить Россию, именно такие амбиции подтолкнули его к тому, чтобы вести диалоги на тему возможного слияния двух государств.
Приход Владимира Путина к власти спутал Батьке все карты. В интервью изданию "Украина.ру" Суздальцев пояснил, что когда Лукашенко осознал – пост российского главнокомандующего ему не светит, его интерес к Союзному государству сошел на нет.
При этом Москва продолжила вкачивать в Батьку ресурсы, рассчитывая на грядущую интеграцию, а тот лишь пользовался этим в собственных интересах, убежден эксперт. Так что ни о каком реальном создании Союза при Лукашенко можно и не мечтать.
Кстати, польский журналист Вацлав Радзивинович недавно предположил, что Россия решила поторопить Лукашенко покинуть президентский пост.

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