Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Белорусский лидер лишь пользуется благами России

Все надежды создать Союзное государство канули в Лету. Белорусский лидер никогда не пойдет на реальную интеграцию с нашей страной, он только пользуется преференциями, которые дает подвешенное состояние и призрак объединения двух государств. Такой позиции придерживается эксперт по Республике Андрей Суздальцев.

Политолог пояснил, что до 2000 года Александр Лукашенко всерьез рассчитывал возглавить Россию, именно такие амбиции подтолкнули его к тому, чтобы вести диалоги на тему возможного слияния двух государств.

Приход Владимира Путина к власти спутал Батьке все карты. В интервью изданию "Украина.ру" Суздальцев пояснил, что когда Лукашенко осознал – пост российского главнокомандующего ему не светит, его интерес к Союзному государству сошел на нет.

При этом Москва продолжила вкачивать в Батьку ресурсы, рассчитывая на грядущую интеграцию, а тот лишь пользовался этим в собственных интересах, убежден эксперт. Так что ни о каком реальном создании Союза при Лукашенко можно и не мечтать.

Кстати, польский журналист Вацлав Радзивинович недавно предположил, что Россия решила поторопить Лукашенко покинуть президентский пост.

