Зря Навального "травили": США отказались от противостояния с Россией - Сосновский

Как отметил Александр Сосновский в своём Telegram-аккаунте, яро ратующие за ликвидацию проекта "Северный поток - 2" очевидно "подзабыли" о нём.

"А между тем счёт стал 1:0 в пользу России", - написал он, отметив, что "инвестор строящегося хаба для сжиженного газа заявил, что не видит смысла дальше инвестировать в пустой проект".

"Какова судьба недостроя, пока неясно, но это именно тот хаб, куда Байден собирался американский газ закачивать", - отметил политолог Сосновский, подчеркнув это коротким "Ждём-с".

Слова политолога оценила журналистка Юлия Витязева.

"Выходит, всё-таки зря Навального "травили", - отметила она в ироничной манере.

Напомним, ранее ведущий эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков заявил о том, что Россия достроит "Северный поток - 2" при любых санкциях, какие бы усилия ни прикладывали Соединённые Штаты, чтобы остановить проект.