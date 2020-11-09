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Зря Навального "травили": США отказались от противостояния с Россией - Сосновский
09 ноября 2020, 18:05 • 380 • Политика
По мнению политолога Александра Сосновского, США отказались от противостояния с Россией касательно "Северного потока - 2". Значит, зря "травили" Алексея Навального?
Как отметил Александр Сосновский в своём Telegram-аккаунте, яро ратующие за ликвидацию проекта "Северный поток - 2" очевидно "подзабыли" о нём.
"А между тем счёт стал 1:0 в пользу России", - написал он, отметив, что "инвестор строящегося хаба для сжиженного газа заявил, что не видит смысла дальше инвестировать в пустой проект".
"Какова судьба недостроя, пока неясно, но это именно тот хаб, куда Байден собирался американский газ закачивать", - отметил политолог Сосновский, подчеркнув это коротким "Ждём-с".
Слова политолога оценила журналистка Юлия Витязева.
"Выходит, всё-таки зря Навального "травили", - отметила она в ироничной манере.
Напомним, ранее ведущий эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков заявил о том, что Россия достроит "Северный поток - 2" при любых санкциях, какие бы усилия ни прикладывали Соединённые Штаты, чтобы остановить проект.
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